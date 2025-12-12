ETV Bharat / state

कानपुर देहात में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, मोबाइल में मिली 62 जिलों की 1019 FIR, साइबर ठगी का ये तरीका जान हो जाएंगे हैरान

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; kanpur dehat Police )

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना पुलिस और एसओजी ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी दरोगा या विजिलेंस का अधिकारी बनकर मुकदमा खत्म कराने के नाम पर लोगों से ठगी करता था. आरोपी के मोबाइल फोन में 62 जिलों से संबंधित 1019 FIR और 44 क्यूआर कोड मिले हैं. आरोपी यूपी कॉप ऐप से पुलिस की FIR डाउनलोड कर ठगी का काम करता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 10 हजार रुपए, एक बाइक भी बरामद की है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया, आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के निवाड़ी के रहने वाले निगम यादव पुत्र अखिलेश यादव के रूप में हुई है. बीते बुधवार को मंगलपुर थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर के रहने वाले अजय कुमार ने एक तहरीर दी थी. अजय कुमार ने बताया था कि एक युवक फर्जी अधिकारी बनकर बिजली का बिल कम करवाने के नाम पर धमकी दे रहा है. युवक ने खुद को कानपुर देहात के विजिलेंस विभाग का फर्जी दरोगा बनकर बिजली विभाग का मुकदमा खत्म कराने के नाम पर 25 हजार रुपए की मांग कर रहा था. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना पर आरोपी निगम यादव को सीएचसी संदलपुर से गिरफ्तार किया गया.