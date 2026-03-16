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नौकरी नहीं मिली तो RPF की वर्दी पहन बना नकली दारोगा, यात्रियों से करने लगा वसूली, ऐसे खुली पोल

पूछताछ में आरोपी ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे, जीआरपी प्रयागराज ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

नकली दरोगा गिरफ्तार
नकली दरोगा गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:59 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
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प्रयागराज: प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ ने फर्जी उप निरीक्षक (दरोगा) को पकड़ा है. दिव्यांशु कुमार नामक युवक ने आरपीएफ की वर्दी पहनकर 3 महीने से स्टेशन और ट्रेनों में घूम रहा था. साथ ही ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की और लोगों को खुद को आरपीएफ दरोगा बताया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल जीआरपी प्रयागराज ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नौकरी नहीं मिल रही थी तो घर वालों को झूठ कहा कि वह रेलवे में दरोगा बन गया है. इसके बाद वह आरपीएफ की वर्दी पहनकर फ्री में ट्रेनों से यात्रा करने लगा. ट्रेन में बिना टिकट चलने वालों यात्री को डरा धमकाकर वसूली करता था.

GRP थाने के प्रभारी अखिलेश सिंह नें बताया, रविवार को जीआरपी की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गश्त कर रही थी. इस दौरान एक दरोगा दिखा. टीम ने दरोगा से से पूछताछ की तो वह डर गया और सच बता दिया. इसके बाद टीम ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से वर्दी, जूते, मोजे, 650 नगद, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए है. पकड़े गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं. कोर्ट मे पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा.

Last Updated : March 16, 2026 at 8:10 AM IST

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