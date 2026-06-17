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मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में घूम रहा था फर्जी इंस्पेक्टर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फर्जी इंस्पेक्टर नियुक्ति, पदस्थापना या विभागीय पहचान से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज नहीं बता सका.

फर्जी इंस्पेक्टर को लोगों ने पकड़, पुलिस को सौंपा
फर्जी इंस्पेक्टर को लोगों ने पकड़, पुलिस को सौंपा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:00 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक फर्जी इंस्पेक्टर को लोगों ने पकड़ा. उसकी संदिग्ध गतिविधियों और हावभाव को देखकर लोगों ने पहले पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे शहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में खुद को पुलिस अधिकारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों को उसकी बातचीत और व्यवहार से संदेह हुआ. पूछताछ में वह अपनी पहचान और तैनाती के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, जिसकी सुचना लोगों ने पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फर्जी इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पूछताछ में उसने अपना नाम शिवलाल पाल और पता प्रयागराज बताया. उसने दावा किया कि वह महिला थाना में ड्यूटी करने आया था, लेकिन अपनी नियुक्ति, पदस्थापना या विभागीय पहचान से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज नहीं बता सका.

फिलहाल, कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ और उसके दावों का सत्यापन कर रही है. पुलिस को फर्जी इंस्पेक्टर के पास से एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. कलेक्ट्रेट परिसर का यह घटना दिनभर चर्चा का विषय बना रहा.

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