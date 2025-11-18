शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान फर्जी दरोगा गिरफ्तार; वर्दी पहनकर गांठता था रौब, कार से वर्दी और कैप बरामद
सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
शाहजहांपुर : जिले में खुटार थाना पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि फर्जी दरोगा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गांठ रहा था. आरोपी का नाम गौरव शर्मा है जो मथुरा का रहने वाला है. फर्जी दरोगा के पास से फर्जी आईकार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. पुलिस ने पूछताछ के बाद दरोगा को जेल भेज दिया है.
सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि सोमवार की रात खुटार थाना क्षेत्र की पुलिस चेकिंग कर रही थी. पूरनपुर रोड पर अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है. उसकी गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था और एक वर्दी टंगी हुई थी और एक कैप भी रखी हुई थी. पूछताछ की गई तो पता चला कि वह दरोगा बनकर खुटार में रह रहा था, जबकि वास्तविक रूप में वह दरोगा नहीं है. जांच के आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक, पिछले कई दिनों से खबर मिल रही थी कि दरोगा की वर्दी पहने एक व्यक्ति अलग-अलग जगह पर जाकर लोगों को रौब दिखाकर उन्हें धमका रहा है. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टोल टैक्स के पास से एक कार से वर्दी पहने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम गौरव शर्मा है जो मथुरा का रहने वाला है. आरोपी खुद की विशेष तैनाती बताकर वर्दी पहन कर घूमता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वर्दी, फर्जी आईकार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज है.
