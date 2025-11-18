ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान फर्जी दरोगा गिरफ्तार; वर्दी पहनकर गांठता था रौब, कार से वर्दी और कैप बरामद

शाहजहांपुर : जिले में खुटार थाना पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि फर्जी दरोगा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गांठ रहा था. आरोपी का नाम गौरव शर्मा है जो मथुरा का रहने वाला है. फर्जी दरोगा के पास से फर्जी आईकार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. पुलिस ने पूछताछ के बाद दरोगा को जेल भेज दिया है.

सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि सोमवार की रात खुटार थाना क्षेत्र की पुलिस चेकिंग कर रही थी. पूरनपुर रोड पर अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है. उसकी गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था और एक वर्दी टंगी हुई थी और एक कैप भी रखी हुई थी. पूछताछ की गई तो पता चला कि वह दरोगा बनकर खुटार में रह रहा था, जबकि वास्तविक रूप में वह दरोगा नहीं है. जांच के आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है.