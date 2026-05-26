आईएएस अधिकारी के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सऐप पर पहले भी बनाई जा चुकी है फेक आईडी
पलामू में आईएएस अधिकारी के नाम पर सोशल प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाई गई है.
Published : May 26, 2026 at 5:13 PM IST
पलामूः आईएएस अधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई गयी है. आईएएस दिलीप प्रताप शेखावत पलामू डीसी के पद पर तैनात हैं. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से एक अपील जारी की है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है.
दरअसल, पलामू डीसी को सूचना मिली थी कि उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई गयी है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और पैसा मांगा जा रहा है. इंस्टाग्राम आईडी से कुछ नागरिक और अधिकारियों को मैसेज भेजे गए थे. इससे पहले पलामू डीसी के नाम पर चार बार फर्जी व्हाट्सऐप आईडी बन चुकी है.
फर्जी व्हाट्सएप नंबर के लिए विदेशी नंबरों का भी इस्तेमाल हुआ है जबकि एक मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है. जिसमें पुलिस ने अनुसंधान भी किया है. वियतनाम के नंबर से 2025 के अंतिम महीने में फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट पलामू डीसी के नाम पर बनाया गया था.
पहली बार 2021-22 जबकि दूसरी बार 2022-23 में बनाई गयी. तीसरी बार 2025 के अंतिम महीनों में जबकि चौथी बार 2026 के मार्च अप्रैल महीने में फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट बनाया गया. 2020- 21 में सबसे पहले फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट बनाया गया था. उस दौरान पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. उस दौरान पुलिस ने बिहार के कई इलाकों में छापेमारी भी की थी.