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'मैं IB का जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं', बिहार में स्टेशन पर पकड़ा गया फर्जी IB अधिकारी

गया: बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक युवक खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताते हुए गिरफ्तार किया गया है. यह शख्स प्लेटफार्म संख्या 6 पर अनधिकृत रूप से गतिविधियां संचालित कर रहा था और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था. आरपीएफ और रेल पुलिस की संयुक्त टीम की सतर्क नजर ने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया.

संदिग्ध गतिविधियों पर हुई तुरंत कार्रवाई: गया स्टेशन पर चल रहे सघन जांच अभियान के दौरान आरपीएफ और रेल पुलिस की टीम को एक व्यक्ति की संदिग्ध हरकतें नजर आई. टीम ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान उसने खुद को आईबी का जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताया, जिससे टीम को और अधिक शक हुआ.

फर्जी आईडी कार्ड बरामद, पूरा भंडाफोड़: पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से एक आईडी कार्ड बरामद किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का उल्लेख था. जांच में यह कार्ड पूरी तरह फर्जी पाया गया. आरोपी प्लेटफार्म पर लोगों को धौंस दिखाकर और भ्रमित करके अपनी फर्जी पहचान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था.

गिरफ्तारी के बाद रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज: फर्जी अधिकारी को प्लेटफार्म संख्या 6 से धर दबोचा गया और उसे रेल थाने लाया गया. इस मामले में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसका कांड संख्या 102/26 है. रेल प्रशासन अब आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुटा हुआ है.

आरपीएफ निरीक्षक का बयान: गया आरपीएफ निरीक्षक बनारसी यादव ने बताया कि स्टेशन पर आरपीएफ और रेल पुलिस की संयुक्त टीम सघन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया. उसके फर्जी कार्ड की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि स्टेशन की सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं.