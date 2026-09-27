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फर्जी IAS तृप्ति सिंह मामला: अयोध्या नगर TI के भाई से पुलिस ने थाने में की पूछताछ

भोपाल: राजधानी भोपाल के बहुचर्चित फर्जी IAS तृप्ति सिंह मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. जांच की आंच उन लोगों तक पहुंच रही है, जो तृप्ति के संपर्क में रहे हैं. इसी कड़ी में अयोध्या नगर थाने के प्रभारी महेश लिल्हारे के भाई रोहित लिल्हारे को पुलिस ने तलब कर थाने में पूछताछ की है.

जांच में सामने आया है कि करीब डेढ़ साल पहले तृप्ति सिंह अपने ड्राइवर भूपेंद्र बैरागी से जुड़ी शिकायत लेकर अयोध्या नगर थाने पहुंची थी. उस समय थाने में TI महेश लिल्हारे के भाई रोहित भी मौजूद थे. रोहित यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे. बताया गया कि TI ने अपने भाई की मुलाकात तृप्ति से कराई थी, ताकि वह UPSC की तैयारी से जुड़े टिप्स और मार्गदर्शन ले सके. पुलिस अब इसी मुलाकात और इसके बाद दोनों के बीच हुए संपर्क की जानकारी जुटा रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तृप्ति सिंह और रोहित लिल्हारे के बीच किस तरह का संपर्क था और क्या दोनों के बीच किसी तरह का वित्तीय लेनदेन या अन्य संदिग्ध गतिविधि हुई थी. उस समय उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताया था. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान बैच के बारे में पूछे जाने पर उसने खुद को लास्ट बैच की आईएएस अधिकारी बताया था.

पुलिस सुरक्षा लेकर सरकारी दफ्तरों में करती थी निरीक्षण

तृप्ति सिंह पर आरोप है कि वह लोगों के सामने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर केवल प्रभाव नहीं जमाती थी, बल्कि अपनी कथित सरकारी पहचान को मजबूत करने के लिए सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण तक करती थी. जांच के दौरान अयोध्या नगर क्षेत्र के एक सरकारी कार्यालय में उसके निरीक्षण का वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान उसके साथ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, तृप्ति ने थाना प्रभारी महेश लिल्हारे से कहकर निरीक्षण के लिए पुलिस बल बुलवाया था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि तृप्ति ने कितने सरकारी कार्यालयों का इस तरह निरीक्षण किया और किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से उसने संपर्क किया था.

फर्जी पहचान के सहारे ठगी का आरोप

पुलिस जांच में तृप्ति सिंह पर फर्जी IAS पहचान के जरिए लोगों को प्रभावित करने और नौकरी तथा कारोबार से जुड़े काम कराने का झांसा देने के आरोप सामने आए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक उसने खुद को ट्रेनी IAS अधिकारी और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में एडिशनल डायरेक्टर बताकर होटल-रिसॉर्ट लीज दिलाने के नाम पर भी रकम लेने का आरोप है. भोपाल में उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हो चुकी है. एक मामले में बालाघाट निवासी रोहित लिल्हारे की शिकायत पर भी केस दर्ज हुआ था. शिकायत के अनुसार, होटल-रिसॉर्ट लीज और नौकरी दिलाने के नाम पर 39.17 लाख रुपये लेने का आरोप है.

फर्जी IAS नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही पुलिस

अब पुलिस तृप्ति के संपर्क में रहे हर व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है. रोहित लिल्हारे से पूछताछ भी इसी जांच का हिस्सा बताई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तृप्ति ने अपनी फर्जी पहचान को मजबूत करने के लिए पुलिस और सरकारी तंत्र में किन-किन लोगों से संपर्क बनाया था और इस नेटवर्क में और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं.

फर्जी IAS तृप्ति सिंह मामले में सामने आ रहे नए खुलासों के बाद पुलिस की जांच अब केवल ठगी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि फर्जी अधिकारी बनकर सरकारी दफ्तरों में पहुंच बनाने और पुलिस प्रोटोकॉल हासिल करने के पूरे तरीके की भी पड़ताल की जा रही है. इधर डीसीपी विकास शहवाल ने अभी कुछ भी कहने से इंकार करते हुए कहा कि जांच की जा रही है. जो भी जांच के घेरे मे होगा उसे पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा.