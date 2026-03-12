ETV Bharat / state

मेरठ में फर्जी IAS गिरफ्तार; फोन करके झाड़ता था रौब, घर के बाहर लगा रखा था बोर्ड

पुलिस के मुताबिक, नौचंदी थाना क्षेत्र में बीती देर रात कुछ लोगों ने 112 पर फोन कर सूचना दी थी. स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति हंगामा कर रहा था. आरोप है कि पुलिस ने जब उसे शांत रहने को कहा तो भी वह खुद को अधिकारी बताते हुए रौब झाड़ने लगा. जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले गई.

मेरठ : थाना नौचंदी क्षेत्र में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने घर के बाहर एक फर्जी बोर्ड भी लगा रखा था. आरोप है कि आरोपी अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर फोन मिलाकर रौब झाड़ता है. पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल कौशिक है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पूछताछ में पहले तो खुद को वह 2008 बैच का आईएएस अधिकारी होने का दावा कर रहा था. पुलिस जब उससे इस बारे में पूछताछ करने लगी तो उसका भेद खुला. एसपी सिटी ने बताया कि पकड़ में आए शख्स पर पहले भी तीन मुकदमे दर्ज हैं. आरोप है कि अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर फोन मिलाकर रौब झाड़ता है. इस मामले में सीओ सिविल लाइंस को जांच दी गई थी. जांच में सभी तथ्य सही पाये गये. जिसके बाद आरोपी राहुल कौशिक को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने घर के बाहर भी 'IAS' का बोर्ड लगा रखा था. उन्होंने बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी का बोर्ड आरोपी के घर के बाहर लगा हुआ मिला है. जांच में पता चला कि वर्तमान में यह किसी भी पद पर नहीं है. आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोप कभी अपने आप को जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी कभी आईएएस बताता था.

उन्होंने बताया कि आरोपी काॅल करके रौब झाड़ता था. बात करने के लहजे से शक हुआ जिसके बाद जांच कराई गई. उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों को घर बुलाता था. घर के बाहर फर्जी बोर्ड लगा रखा था, जिसके बाद रौब झाड़ता था. आरोपी पर तीन मुकदमे प्रकाश में आये हैं. वर्ष 2013 में भी आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी.





यह भी पढ़ें : फर्जी ATS अफसर बनकर दंपती को किया डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख की ठगी के केस में 3 और गिरफ्तार