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गोरखपुर में खुद को IAS बताकर की शादी, 15 लाख रुपये लिए, दुल्हन को गोवा ले जाकर बेचने की फिराक में था

पीड़ित पिता की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 8:48 PM IST

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गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र में IAS बताकर शादी करने और दहेज में 15 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है. विदाई के बाद लड़की के घर वाले बेटी की ससुराल इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के लुधियात मोहल्ले में रहने वाले प्रीतम कुमार निषाद के घर पहुंचे तो भेज खुल गया.

नवविवाहिता ने पति प्रीतम पर आरोप लगाया कि वह उसे गोवा में बेचने की फिराक में था. पीड़ित पिता की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. पीड़ित परिवार कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर इलाके का रहने वाला है.

नवविवाहिता के पिता ने बताया, बेटी की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में था. निषाद विवाह ग्रुप के जरिए इटावा के रहने वाले प्रीतम से मुलाकात हुई. आरोपी ने अपने बायोडाटा में खुद को IAS अधिकारी बताया और अपनी तैनाती मनिकपुर में होने का दावा किया.

परिवार का भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने कथित इंटरव्यू के वीडियो, ऑफिस की तस्वीरें और कुछ नेताओं के साथ अपनी फोटो भी भेजीं. शुरुआत में उसने बिना दहेज शादी की बात कही, लेकिन बाद में शादी के खर्च के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर दी. सगाई के दौरान 10 लाख रुपये कैश और तिलक में 5 लाख रुपये दिए गए. कुल मिलाकर लड़की के परिवार ने शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च कर दिए.

पीड़ित ने बताया, बेटी को घर परिवार चलाने के लिए जब गृहस्थी का सामान देने की बात कही तो प्रीतम ने कहा कि हमारी पोस्टिंग बाहर रहती है, इसलिए सामान बाद में जाएगा. उन्होंने अपनी बेटी की शादी 11 मार्च 2026 को नंदा नगर स्थित दुर्गा मैरिज लॉन से बड़े धूमधाम से किया था, जिसमें उनके और लड़के पक्ष के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे.

उन्होंने बताया, 12 मार्च को बारात जब गोरखपुर से लौट गई तो शादी में आए के व्यक्ति ने प्रीतम के बारे में जानकारी दी कि वह फर्जी IAS है. इसके पहले भी वह दो शादियां कर चुका है. इसके बाद हम घर वाले उसके द्वारा बताए गए पते पर इटावा पहुंचे, तो बेटी एक छोटे से कमरे में मिली. जबकि आरोपी प्रीतम और उसकी बहन हम लोगों को देखते ही मौके से फरार हो गए.

लड़की के पिता ने बताया कि हम बेटी को लेकर घर लौट आए. यहां आने पर बेटी ने बताया कि प्रीतम उसे गोवा में ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था. जब से वह साथ उसे लेकर गया था अभद्र व्यवहार कर रहा था. उन्होंने बताया कि कैंट थाने में फर्जी IAS प्रीतम कुमार निषाद, उसकी बहन और कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत दहेज उत्पीड़न और जालसाजी के मामले मुकदमा दर्ज कराया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने कहा है कि आरोपी की तलाश की जा रही है. गोरखपुर पुलिस इटावा पुलिस से भी इस मामले में मदद लेकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएगी.

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