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गोरखपुर में खुद को IAS बताकर की शादी, 15 लाख रुपये लिए, दुल्हन को गोवा ले जाकर बेचने की फिराक में था

पुलिस कर रही मामले की जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र में IAS बताकर शादी करने और दहेज में 15 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है. विदाई के बाद लड़की के घर वाले बेटी की ससुराल इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के लुधियात मोहल्ले में रहने वाले प्रीतम कुमार निषाद के घर पहुंचे तो भेज खुल गया. नवविवाहिता ने पति प्रीतम पर आरोप लगाया कि वह उसे गोवा में बेचने की फिराक में था. पीड़ित पिता की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. पीड़ित परिवार कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर इलाके का रहने वाला है. नवविवाहिता के पिता ने बताया, बेटी की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में था. निषाद विवाह ग्रुप के जरिए इटावा के रहने वाले प्रीतम से मुलाकात हुई. आरोपी ने अपने बायोडाटा में खुद को IAS अधिकारी बताया और अपनी तैनाती मनिकपुर में होने का दावा किया. परिवार का भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने कथित इंटरव्यू के वीडियो, ऑफिस की तस्वीरें और कुछ नेताओं के साथ अपनी फोटो भी भेजीं. शुरुआत में उसने बिना दहेज शादी की बात कही, लेकिन बाद में शादी के खर्च के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर दी. सगाई के दौरान 10 लाख रुपये कैश और तिलक में 5 लाख रुपये दिए गए. कुल मिलाकर लड़की के परिवार ने शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च कर दिए.