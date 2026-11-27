फर्जी गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, सूरजपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
सूरजपुर जिले के छात्रों ने लगाए आरोप, फीस वसूलने के बावजूद न तो मुख्य परीक्षा कराई और न ही परीक्षा का फॉर्म भरवाया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 5:05 PM IST
सूरजपुर: जिले में शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है. तिलसिंवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान के संचालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है. आरोप यह है कि संस्थान के संचालक ने दर्जनों छात्रों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद न तो उनकी मुख्य परीक्षा कराई और न ही परीक्षा का फॉर्म भरवाया इसके चलते छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है.
छात्रों ने कराई शिकायत
सूरजपुर जिले के कई छात्र-छात्राओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर संस्थान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. छात्रों का आरोप था कि उन्होंने पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद संस्थान को निर्धारित पूरी फीस जमा कर दी थी इसके बावजूद जब मुख्य परीक्षा का समय आया तो संस्थान प्रबंधन ने उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं कराया. इतना ही नहीं छात्रों का मुख्य परीक्षा का आवेदन फॉर्म तक नहीं भरवाया गया.
कई अनियमितताएं भी पाई गई
छात्रों व जनप्रतिनिधि की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से संस्थान की जांच कराई गई. जांच में संस्थान के संचालन में कई अनियमितताएं सामने आईं. साथ ही संस्थान के अवैध रूप से संचालित होने की जानकारी भी सामने आई है.
केस दर्ज, तलाश जारी
इसके बाद छात्रों की शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने संस्थान के संचालक रामनेवाज साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपी संचालक की तलाश में जुटी हुई है.
इस पूरे मामले ने जिले में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.