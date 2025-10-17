गुजरात कैडर का फर्जी IAS बनकर 150 लोगों से 80 करोड़ ठगे; मास्टरमाइंड महाठग गिरफ्तार
CID इंस्पेक्टर रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि इस गिरोह का भंडाफोड़ अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने स्टिंग ऑपरेशन करके किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 10:45 AM IST
लखनऊ: सीआईडी और चिनहट पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. गैंग सरगना डॉ. विवेक मिश्रा उर्फ विवेक आनंद मिश्रा को गिरफ्तार किया है. यह शातिर जालसाज खुद को गुजरात कैडर का फर्जी IAS/IPS अधिकारी बताता था. उसने करीब 150 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 80 करोड़ की ठगी की है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार जालसाज डॉ. विवेक मिश्रा मूलरुप से झारखंड के बोकारो का रहने वाला है. उसने ठगी का बड़ा नेटवर्क बना रखा था. उसने न सिर्फ लोगों को नौकरी का झांसा दिया, बल्कि दो युवकों को डिप्टी एसपी और एक अन्य व्यक्ति को गुजरात सरकार में जनसंपर्क अधिकारी (PRO) का फर्जी नियुक्ति पत्र तक जारी कर दिया.
अधिवक्ता ने किया स्टिंग: सीआईडी इंस्पेक्टर रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि इस गिरोह का भंडाफोड़ अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने स्टिंग ऑपरेशन करके किया था. इसके बाद वर्ष 2019 में चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. आशुतोष मिश्रा की मुलाकात जून 2018 में रायबरेली रोड स्थित होटल में विवेक से हुई थी.
विवेक खुद को 2014 बैच का आईएएस अफसर बताता था. वह रुतबे से चलता था. अपनी गाड़ी पर बत्ती लगाता था और उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी आईएएस के नाम से बनी थी. उसने बताया था, कि उसकी दो बहनें निधि मिश्रा और विधि मिश्रा आईपीएस हैं. तफ्तीश में यह सब झूठ निकला.
कई राज्यों में फैला नेटवर्क: इंस्पेक्टर रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि डॉ. विवेक मिश्रा का नेटवर्क केवल यूपी तक सीमित नहीं था. उसने बिहार, दिल्ली, झारखंड, गुजरात और कई अन्य राज्यों में लोगों से ठगी की थी. पुलिस अब गिरोह के अन्य जालसाजों की जानकारी जुटा रही है. जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.
पुलिस जांच में यह भी पता चला है, कि शातिर विवेक ने ठगी के साथ-साथ कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण भी किया था. पुलिस इस संबंध में साक्ष्य संकलन कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: IAS-IPS का सपना छोड़कर बनारस के युवाओं ने बनाई 'फौज, 100 गांवों में शराबी, जुआरी और बुरे काम करने वाले खाते हैं खौफ