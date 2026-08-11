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बरेली में 100 करोड़ से अधिक के फर्जी GST नेटवर्क का खुलासा, नेपाल में छिपा था फर्म ऑपरेटर फरजान

फरजान जीएसटी जांच शुरू होने के बाद नेपाल भाग गया था और करीब दो साल से वहां छिपकर रह रहा था. एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि थाना किला में जीएसटी विभाग की ओर से मुकदमा संख्या 433/25 दर्ज कराया गया था. इसमें अस्तित्वहीन फर्मों के जरिए फर्जी ITC तैयार कर उसे पास ऑन किया गया और लाभार्थी फर्मों ने इसका क्लेम हासिल किया. इससे जीएसटी विभाग को एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ.

बरेली : फर्जी और अस्तित्वहीन फर्मों के जरिए जीएसटी का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट तैयार कर लाभार्थी कंपनियों तक पहुंचाने वाले नेटवर्क का बरेली पुलिस ने खुलासा किया है. जीएसटी विभाग की शिकायत पर थाना किला में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस ने फर्म ऑपरेटर फरजान हाशमी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसपी क्राइम ने बताया, मामले में पहले दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. अब फरजान हाशमी और उसके चार सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी अस्तित्वहीन फर्में तैयार कर उन्हें संचालित करते थे. लाभार्थी फर्मों से रकम लेकर उसे अलग-अलग म्यूल बैंक खातों में मंगाया जाता था. इसके बाद रकम निकालकर आरोपी आपस में हिस्सा बांटते और लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस कर देते थे.

जांच में करीब आठ अस्तित्वहीन फर्मों के इस्तेमाल की बात सामने आई है. वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 80 करोड़ रुपये से अधिक की रकम नकद निकालकर लाभार्थी फर्मों को वापस किए जाने की जानकारी मिली है. गिरोह के संचालन में सागर नाम के व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है, जो कई फर्मों में अकाउंटेंट का काम करता था. आरोप है कि उसी के जरिए फर्जी ITC तैयार कर विभिन्न कंपनियों को करोड़ों रुपये का ITC पास ऑन किया जाता था.

पुलिस ने आर्ट लाइफ, हुड्डा, मां और मीना समेत कई फर्मों की भी जांच शुरू की है. जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, चार्जर और छह मोबाइल फोन बरामद हुए. लैपटॉप में 100 से अधिक अस्तित्वहीन फर्मों की आईडी से जुड़ी जानकारी मिली है. फरजान के पास से नेपाली और भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई है. पुलिस अब म्यूल खातों, लाभार्थी फर्मों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

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