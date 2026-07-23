सरकारी टेंडर के नाम पर ठगी, 8 इलेक्ट्रिक स्कूटियां ले गया ठग, शोरूम मालिक को लगाई चपत
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:14 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले में सरकारी टेंडर के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने खुद को सरकारी विभाग का ठेकेदार और सप्लायर बताकर इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी संचालक का भरोसा जीता. उसने दावा किया कि उसे सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की सप्लाई का बड़ा टेंडर मिला है और तत्काल स्कूटियों की जरूरत है. इसी भरोसे में एजेंसी संचालक ने उसे अलग-अलग समय पर आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां दे दीं. लेकिन जब भुगतान का समय आया तो आरोपी बहाने बनाने लगा. बाद में जांच करने पर पूरा मामला फर्जी निकला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घुमारवीं में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के मालिक रामस्वरूप (निवासी, समैला गांव, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मंडी) ने बताया कि नितिश शर्मा नाम के व्यक्ति ने खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर उनसे संपर्क किया. आरोपी ने कहा कि उसे एक सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की सप्लाई का टेंडर मिला है और जल्द से जल्द वाहन उपलब्ध कराने होंगे. सरकारी खरीद का हवाला मिलने पर एजेंसी संचालक ने उस पर भरोसा कर लिया.
आठ स्कूटियां ले गया, लेकिन नहीं किया भुगतान
शिकायत के मुताबिक, 19 जून से 24 जून 2026 के बीच आरोपी अलग-अलग समय पर एजेंसी से कुल आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां लेकर चला गया. उसने आश्वासन दिया कि सरकारी प्रक्रिया पूरी होते ही पूरी भुगतान राशि एजेंसी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी. लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ. जब एजेंसी संचालक ने रुपये मांगे तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और हर बार नया बहाना बनाता रहा.
जांच में सामने आई फर्जीवाड़े की सच्चाई
भुगतान में लगातार देरी होने पर एजेंसी संचालक को शक हुआ. उसने आरोपी से सरकारी टेंडर और संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका. इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी के पास किसी भी सरकारी विभाग का कोई अधिकृत टेंडर या सप्लाई का अनुबंध नहीं था. इसके बाद पीड़ित ने थाना घुमारवीं में शिकायत दर्ज करवाई.
पुलिस ने शुरू की जांच
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इसी तरह किसी अन्य कारोबारी या व्यक्ति के साथ भी ठगी की है या नहीं. बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि केस दर्ज कर सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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