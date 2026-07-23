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सरकारी टेंडर के नाम पर ठगी, 8 इलेक्ट्रिक स्कूटियां ले गया ठग, शोरूम मालिक को लगाई चपत

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में सरकारी टेंडर के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने खुद को सरकारी विभाग का ठेकेदार और सप्लायर बताकर इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी संचालक का भरोसा जीता. उसने दावा किया कि उसे सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की सप्लाई का बड़ा टेंडर मिला है और तत्काल स्कूटियों की जरूरत है. इसी भरोसे में एजेंसी संचालक ने उसे अलग-अलग समय पर आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां दे दीं. लेकिन जब भुगतान का समय आया तो आरोपी बहाने बनाने लगा. बाद में जांच करने पर पूरा मामला फर्जी निकला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घुमारवीं में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के मालिक रामस्वरूप (निवासी, समैला गांव, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मंडी) ने बताया कि नितिश शर्मा नाम के व्यक्ति ने खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर उनसे संपर्क किया. आरोपी ने कहा कि उसे एक सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की सप्लाई का टेंडर मिला है और जल्द से जल्द वाहन उपलब्ध कराने होंगे. सरकारी खरीद का हवाला मिलने पर एजेंसी संचालक ने उस पर भरोसा कर लिया.

आठ स्कूटियां ले गया, लेकिन नहीं किया भुगतान

शिकायत के मुताबिक, 19 जून से 24 जून 2026 के बीच आरोपी अलग-अलग समय पर एजेंसी से कुल आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां लेकर चला गया. उसने आश्वासन दिया कि सरकारी प्रक्रिया पूरी होते ही पूरी भुगतान राशि एजेंसी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी. लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ. जब एजेंसी संचालक ने रुपये मांगे तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और हर बार नया बहाना बनाता रहा.

जांच में सामने आई फर्जीवाड़े की सच्चाई