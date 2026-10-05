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पानीपत समालखा में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, निजी कार पर "भारत सरकार" और "हरियाणा सरकार" लिखकर घूम रहा था

पानीपत: निजी कारों पर फर्जी सरकारी नंबर प्लेट, सरकारी बोर्ड और सायरन लगाकर खुद को अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ समालखा पुलिस ने कार्रवाई की है. ट्रैफिक पुलिस और समालखा चौकी की संयुक्त टीम ने दो कारें जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

दो कारों पर मिले अलग-अलग सरकारी बोर्ड: जांच के दौरान पुलिस ने अर्टिगा और सियाज कारों को कब्जे में लिया. दोनों वाहनों पर फर्जी जीवी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि आरसी में दर्ज वास्तविक नंबर अलग पाए गए. कारों पर "भारत सरकार" और "हरियाणा सरकार" लिखा हुआ था. इनमें से एक कार में सायरन भी लगा मिला.

नाके पर मिली फर्जी सरकारी पहचान: समालखा पुलिस के अनुसार असंध रोड पर ट्रैफिक पुलिस का नाका लगा हुआ था. इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति निजी कार पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा है और सायरन बजाकर लोगों पर रौब जमा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की जांच की.

दो-तीन महीने से कर रहा था इस्तेमाल: इस बारे में एसएचओ महिपाल ने बताया कि, "सूचना मिलने के बाद दोनों कारों की जांच की गई. वाहनों पर लगी नंबर प्लेट और आरसी में दर्ज नंबर अलग मिले. एक कार में सायरन भी लगा हुआ था. आरोपी पिछले करीब दो-तीन महीने से इसी तरह सरकारी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था."

अर्टिगा मालिक गिरफ्तार, सियाज भी कब्जे में: पुलिस ने अर्टिगा के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों कारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन वाहनों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता था और क्या आरोपी ने सरकारी अधिकारी होने का दावा कर किसी से अनुचित लाभ भी लिया.

फर्जी नंबर प्लेट के स्रोत की जांच: पुलिस अब यह पता लगा रही है कि फर्जी जीवी नंबर प्लेट कहां तैयार करवाई गई और इन्हें आरोपी तक किसने पहुंचाया. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह तो शामिल नहीं है.

रिमांड में खुलेगा पूरा राज: पुलिस के अनुसार आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. रिमांड के दौरान फर्जी नंबर प्लेट बनवाने, सरकारी पहचान के दुरुपयोग और सायरन लगाने से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी. पुलिस यह भी पता करेगी कि आरोपी ने इन फर्जी पहचान के जरिए कितने समय तक लोगों पर प्रभाव जमाया.

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