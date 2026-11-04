ETV Bharat / state

बिहार में 44 मुकदमों का आरोपी फर्जी सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोगों को ऐसे लगाता था चूना

नवादा में गिरफ्तार फर्जी सरकारी अधिकारी ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार के नवादा में पुलिस ने फर्जी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है. यह लोगों को नौकरी और सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था. पुलिस ने नवादा शहर के सद्भावना चौक के समीप गांधी नगर मोहल्ले में स्थित एक मकान में छापेमारी कर इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से 19 एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं. साइबर ठगी और फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है.