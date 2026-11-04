बिहार में 44 मुकदमों का आरोपी फर्जी सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोगों को ऐसे लगाता था चूना
Nawada Fake Officer Arrested: नवादा पुलिस ने मासूम लोगों को चूना लगाने वाले फर्जी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-सोनू कुमार
Published : November 4, 2026 at 12:14 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में पुलिस ने फर्जी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है. यह लोगों को नौकरी और सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था. पुलिस ने नवादा शहर के सद्भावना चौक के समीप गांधी नगर मोहल्ले में स्थित एक मकान में छापेमारी कर इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.
गिरफ्तार आरोपी के पास से 19 एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं. साइबर ठगी और फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है.
कार्रवाई को लेकर नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि, मंगलवार को नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के गांधी नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति ऑनलाइन साइबर ठगी कर रहा है. आंगनबाड़ी सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध पैसे की वसूली में लगा हुआ है. इस सूचना को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया.
पुलिस टीम ने ऐसे की छापेमारी
थानाध्यक्ष ने बताया कि इस विशेष पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर सानू कुमार के साथ सिपाही विकास कुमार, मनोहर कुमार, अभिषेक कुमार और इंद्रजीत कुमार शामिल थे. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांधी नगर मोहल्ले में स्थित कारी देवी के मकान में छापेमारी की. मकान के दूसरे तल पर स्थित एक कमरे में आरोपी मौजूद था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया. पुलिस पूछताछ के दौरान वह शुरू में कई अलग-अलग नाम और अपनी गलत पहचान बताकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था.
"पुलिस ने जब कमरे की गहन तलाशी ली, तो वहां से भारी मात्रा में फर्जी डिजिटल साक्ष्य और जाली दस्तावेज बरामद किए गए. 19 एटीएम और डेबिट कार्ड, अलग-अलग नामों से खुली हुई बैंक पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन, सक्रिय सिम कार्ड और यूपीआई भुगतान से जुड़े क्यूआर कोड स्कैनर जब्त किया गया. पुलिस को वहां से अलग-अलग नामों से बने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिले हैं." -उमाशंकर सिंह, नगर थानाध्यक्ष, नवादा
एक ही तस्वीर से बनाए थे दो पैन कार्ड
पुलिस अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच के बाद बताया कि आरोपी के पास से सचिन कुमार और शैलेश कुमार के नाम से दो अलग-अलग पैन कार्ड मिले हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही पैन कार्ड पर एक ही व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई थी. इसके साथ ही कमरे से विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज और सरकारी विभागों के सील-मुहर वाले लेटरहेड भी जब्त किए गए हैं.
सरकारी योजनाओं के मिले फर्जी प्रपत्र
कमरे से बाल विकास विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी सेविका की उपस्थिति पंजी, निरीक्षण पंजी और आदेश पुस्तिका मिली है. इसके अलावा सुकन्या योजना से संबंधित आवेदन पंजी, कन्या विवाह योजना के प्रपत्र, विवाह निबंधन के आवेदन प्रपत्र क-1, क-2 एवं क-3 तथा अनाथ बच्चों के चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकरण से जुड़े कागजात भी मिले हैं. पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ प्रपत्र भरे हुए थे, जबकि कई खाली थे जिनमें लाभुकों के नाम, बैंक खाता संख्या और जमा राशि का विवरण दर्ज था.
अफसर बन लोगों को ऐसे फंसाता था ठग
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि, गिरफ्तार आरोपी ग्रामीण इलाकों के सीधे-साधे और कम पढ़े-लिखे लोगों को सरकारी लाभ का लालच देकर अपना शिकार बनाता था. पुलिस के अनुसार, वह काफी अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर तथा किराये की एक लग्जरी चार पहिया गाड़ी लेकर अलग-अलग गांवों में जाता था ताकि लोग उसे सच में बड़ा अधिकारी समझें.
वहां वह ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाता था कि, उसे बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) की ओर से विशेष निरीक्षण और सर्वे के लिए भेजा गया है. ग्रामीणों का पूरा भरोसा जीतने के लिए वह अपने पास रखे फर्जी निरीक्षण रजिस्टरों और आंगनबाड़ी सेविका की नकली उपस्थिति पंजी को बकायदा दिखाता था.
इसके बाद वह आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने, सुकन्या योजना का लाभ दिलाने, कन्या विवाह योजना की राशि पास कराने और अनाथ बच्चों का चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकरण कराने के नाम पर गरीब लोगों से फर्जी आवेदन फॉर्म भरवाता था. सरकारी सहायता राशि जल्द दिलाने का झांसा देकर वह प्रति लाभार्थी मोटी रकम की अवैध वसूली कर लेता था.
गिरफ्तार आरोपी का पूरा प्रोफाइल
थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखपुरा जिले के हथियावां थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव निवासी सचिन कुमार उर्फ शैलेश कुमार उर्फ संतोष कुमार (45 वर्ष), पिता ब्रह्मदेव सिंह के रूप में हुई है. वह पहचान छिपाकर नवादा शहर के गांधी नगर मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहा था. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ पहले से शेखपुरा, पटना, नालंदा और नवादा जिले के अकबरपुर एवं रजौली सहित विभिन्न थानों में कुल 44 मामले दर्ज हैं.
फ्रीज खातों और नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि साइबर थानों में पहले से दर्ज शिकायतों के कारण उसके कुछ बैंक खाते पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं. हालांकि, इन सभी मामलों और आरोपी के दावों का पुलिस पूरी तरह से भौतिक सत्यापन कर रही है. नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने आधिकारिक तौर पर बताया कि जिले में सक्रिय इस पूरे साइबर ठगी के नेटवर्क और सिंडिकेट की गहराई से जांच की जा रही है. इस मामले में जो भी अन्य लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें:
बिहार में 98.12 लाख के फर्जी वेतन भुगतान मामले में एक्शन, DEO और DPO निलंबित
NMMS क्लोन एप से फर्जी फोटो अपलोड कर बनायी जा रही मजदूरों की हाजिरी, बिहार में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा!