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पंचकूला में सरकारी रौब दिखाना पड़ा भारी, फर्जी स्टीकर वाली गाड़ी जब्त, 16 हजार का चालान

पंचकूला: सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और फर्जी पहचान पत्र व स्टीकर का सहारा लेकर नियमों की अवहेलना करने वालों पर पंचकूला पुलिस ने शिकंजा कसा है. दरअसल, पंचकूला पुलिस ने फर्जी सरकारी स्टीकर लगी एक संदिग्ध गाड़ी को जब्त कर कड़ी कानूनी व ट्रैफिक कार्रवाई की है. डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह गुरुवार को अपने सरकारी वाहन से सेक्टर-24 स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास से जा रहे थे. उसी दौरान उन्होंने एक गाड़ी को देखा, जिस पर अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (भारत सरकार) लिखा था. साथ ही आयकर विभाग का स्टीकर भी लगा हुआ था.

जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा: डीसीपी ने गाड़ी को रुकवाकर संदेह के आधार पर चालक से पूछताछ की. इस दौरान जांच के दौरान गाड़ी पर लगे स्टीकर पूरी तरह से फर्जी पाए गए. इसके अलावा जब वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों की जांच की तो उसमें अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी और यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक ने तुरंत सिटी ट्रैफिक एसएचओ को मौके पर बुलाया. इसे बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी का 16 हजार रुपये का चालान काटा. साथ ही वाहन को भी जब्त कर लिया.

पुलिस चौकी में खड़ी करवाई गाड़ी: पुलिस टीम ने आरोपी के वाहन का चालान करने और उसे जब्त करने के बाद गाड़ी को पंचकूला के सेक्टर-25 पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया. इसके साथ ही आरोपी वाहन चालक से भी गाड़ी पर फर्जी स्टीकर लगाकर घूमने के संबंध में कई सवाल पूछे. पूछताछ में यह भी पता लगाया कि आरोपी चालक के गाड़ी पर फर्जी स्टीकर लगाकर घूमने के पीछे कोई विशेष मकसद तो नहीं था.