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करनाल में नकली सोने से करोड़ों की ठगी का खुलासा, 8 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़, बाप-बेटी गिरफ्तार

करनाल में नकली सोने से करोड़ों ठगी का खुलासा ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल शहर में नकली सोने के नाम पर चल रहे संगठित ठगी रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस मामले में पहली बार पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है. हैरानी की बात यह है कि इस ठगी को अंजाम देने वाला कोई बाहरी गैंग नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सदस्य निकले, जिन्होंने ज्वेलरी शोरूम को अपना आसान निशाना बनाया. पिता-पुत्री गिरफ्तार, गिरोह में 8 लोग शामिल :डीएसपी राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि, "इस संगठित गिरोह में कुल 8 लोगों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस ने बहादुरगढ़ निवासी सर्वपाल सिंह और उसकी बेटी खुशी अरोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी 6 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.सर्वपाल सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. उस पर हत्या, फायरिंग, धोखाधड़ी और चोरी जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी अपराधी प्रवृत्ति साफ झलकती है." 8 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat) 66 ग्राम की ठगी, 56 ग्राम सोना बरामद : पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने कुल 66 ग्राम सोने की धोखाधड़ी की. पुलिस अब तक 56 ग्राम सोना बरामद कर चुकी है, जबकि बाकी 10 ग्राम की रकम खाते में ट्रांसफर होने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि अभी जारी है. कैसे चलता था ठगी का खेल :पुलिस की मानें तो यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था. आरोपी नकली सोने की ज्वेलरी, जिसमें ऊपर असली सोने की परत चढ़ी होती थी, शोरूम में बेचते थे. बदले में असली सोना और नकदी लेकर निकल जाते थे. उदाहरण के तौर पर, 12 ग्राम की नकली अंगूठी देकर 8 ग्राम असली सोना और बाकी नकद रकम हासिल कर लेते थे. इस तरह कई बार शोरूम को चूना लगाया गया.