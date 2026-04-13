करनाल में नकली सोने से करोड़ों की ठगी का खुलासा, 8 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़, बाप-बेटी गिरफ्तार
करनाल में नकली सोने से ठगी का मामले में पुलिस ने बाप बेटी को गिरफ्तार किया है.
Published : April 13, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 5:40 PM IST
करनाल: करनाल शहर में नकली सोने के नाम पर चल रहे संगठित ठगी रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस मामले में पहली बार पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है. हैरानी की बात यह है कि इस ठगी को अंजाम देने वाला कोई बाहरी गैंग नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सदस्य निकले, जिन्होंने ज्वेलरी शोरूम को अपना आसान निशाना बनाया.
पिता-पुत्री गिरफ्तार, गिरोह में 8 लोग शामिल :डीएसपी राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि, "इस संगठित गिरोह में कुल 8 लोगों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस ने बहादुरगढ़ निवासी सर्वपाल सिंह और उसकी बेटी खुशी अरोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी 6 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.सर्वपाल सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. उस पर हत्या, फायरिंग, धोखाधड़ी और चोरी जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी अपराधी प्रवृत्ति साफ झलकती है."
66 ग्राम की ठगी, 56 ग्राम सोना बरामद : पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने कुल 66 ग्राम सोने की धोखाधड़ी की. पुलिस अब तक 56 ग्राम सोना बरामद कर चुकी है, जबकि बाकी 10 ग्राम की रकम खाते में ट्रांसफर होने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि अभी जारी है.
कैसे चलता था ठगी का खेल :पुलिस की मानें तो यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था. आरोपी नकली सोने की ज्वेलरी, जिसमें ऊपर असली सोने की परत चढ़ी होती थी, शोरूम में बेचते थे. बदले में असली सोना और नकदी लेकर निकल जाते थे. उदाहरण के तौर पर, 12 ग्राम की नकली अंगूठी देकर 8 ग्राम असली सोना और बाकी नकद रकम हासिल कर लेते थे. इस तरह कई बार शोरूम को चूना लगाया गया.
शिकायत से खुली परत-दर-परत साजिश :पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को ओपीएस ज्वैलर्स के प्रतिनिधि यतिन गोयल की शिकायत ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया. जब खरीदे गए सोने को पिघलाया गया, तो अंदर सस्ती धातु निकलने से हड़कंप मच गया. हैरानी की बात यह रही कि जांच मशीनें भी इस नकली सोने को पकड़ नहीं पाईं, जिससे गिरोह की चालाकी का अंदाजा लगाया जा सकता है.
CCTV फुटेज ने पलटी कहानी : शुरुआत में शक शोरूम पर गया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो सच्चाई सामने आ गई. अलग-अलग तारीखों जैसे 28 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल को आरोपी अलग-अलग रूप में शोरूम पहुंचे और सामान्य ग्राहकों की तरह व्यवहार करते हुए ठगी को अंजाम देते रहे. किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ.
करीब 10 लाख की ठगी का अनुमान :पुलिस जांच में सामने आया है कि खुशी अरोड़ा ने अपने परिवार के साथ मिलकर करीब 10 लाख रुपए का नकली सोना शोरूम में बेचा. यह रकम और बढ़ सकती है, क्योंकि जांच अभी जारी है.
बिलिंग में सब कुछ सही: दिलचस्प बात यह है कि आरोपियों के पास सोने के वैध बिल मौजूद थे. बिलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, जिससे साफ है कि पूरी ठगी बेहद सुनियोजित तरीके से की गई थी.
पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच :शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कई टीमों का गठन किया और जांच सीआईए-3 को सौंपी गई. 8 अप्रैल को दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया, जहां से अहम खुलासे हुए और 56 ग्राम सोना बरामद किया गया.अब बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.
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