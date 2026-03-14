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नकली सोना देकर ठगी का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार दो फरार, 10 लाख की हुई थी ठगी

गौरेला पुलिस ने नकली सोना देकर पैसों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में दो आरोपी फरार हैं.

Fake Gold Fraud Case Accused Arrested
नकली सोना देकर ठगी का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम तिलकपुर से जुड़ा हुआ है. यहां रहने वाले उमेद साहू को उनके ही परिचित लोगों ने सोना बेचने के नाम पर अपने झांसे में ले लिया. आरोपियों ने पीड़ित को यह बताया कि गौरेला के कारीआम गांव के पास खुदाई के दौरान सोना मिला है और वह इसे सस्ते दाम में बेच सकते हैं.आरोपियों ने पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए पहले एक छोटा सा सैंपल दिया.पीड़ित उस सैंपल को लेकर अपने गांव वापस आया और उसकी जांच कराई. जांच में सैंपल का सोना असली पाया गया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को पूरी योजना के तहत फिर से अपने झांसे में लिया.

कैसे दिया झांसा ?

आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि उनके पास करीब एक किलो सोना है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है.उन्होंने पीड़ित से कहा कि यदि वह 10 लाख रुपये दे देता है तो बाकी के 5 लाख रुपये वे खुद मिलाकर 15 लाख रुपये में पूरा सोना खरीद सकते हैं. पीड़ित उमेद साहू आरोपियों की बातों में आ गया और 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली.

गौरेला लाकर दिया नकली सोना

इसके बाद आरोपी उसे फिर से गौरेला के कारीआम गांव ले गए और वहां एक किलो सोना उसे दे दिया. पीड़ित ने इसके बदले 10 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए.बाद में जब पीड़ित ने उस सोने की जांच कराई तो वह पूरी तरह से नकली निकला. इसके बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे तो सभी टाल मटोल करने लगे.

दो आरोपी गिरफ्तार दो फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठगी का एहसास होने पर पुलिस से शिकायत

आखिरकार खुद के साथ ठगी होने का एहसास होने पर पीड़ित ने गौरेला थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों नरेंद्र साहू, सरोज साहू, निर्मल जायसवाल और मनोज साकत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 225-बी, 3(5), 318(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस ने पीड़ित के बताए गए ठिकानों पर दबिश दी और नरेंद्र साहू और उसकी पत्नी सरोज साहू को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है- सौरभ सिंह, थाना प्रभारी

पुलिस के मुताबिक इस मामले के दो अन्य आरोपी निर्मल जायसवाल और मनोज साकत अभी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.


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