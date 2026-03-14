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नकली सोना देकर ठगी का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार दो फरार, 10 लाख की हुई थी ठगी

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम तिलकपुर से जुड़ा हुआ है. यहां रहने वाले उमेद साहू को उनके ही परिचित लोगों ने सोना बेचने के नाम पर अपने झांसे में ले लिया. आरोपियों ने पीड़ित को यह बताया कि गौरेला के कारीआम गांव के पास खुदाई के दौरान सोना मिला है और वह इसे सस्ते दाम में बेच सकते हैं.आरोपियों ने पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए पहले एक छोटा सा सैंपल दिया.पीड़ित उस सैंपल को लेकर अपने गांव वापस आया और उसकी जांच कराई. जांच में सैंपल का सोना असली पाया गया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को पूरी योजना के तहत फिर से अपने झांसे में लिया.

कैसे दिया झांसा ?

आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि उनके पास करीब एक किलो सोना है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है.उन्होंने पीड़ित से कहा कि यदि वह 10 लाख रुपये दे देता है तो बाकी के 5 लाख रुपये वे खुद मिलाकर 15 लाख रुपये में पूरा सोना खरीद सकते हैं. पीड़ित उमेद साहू आरोपियों की बातों में आ गया और 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली.

गौरेला लाकर दिया नकली सोना

इसके बाद आरोपी उसे फिर से गौरेला के कारीआम गांव ले गए और वहां एक किलो सोना उसे दे दिया. पीड़ित ने इसके बदले 10 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए.बाद में जब पीड़ित ने उस सोने की जांच कराई तो वह पूरी तरह से नकली निकला. इसके बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे तो सभी टाल मटोल करने लगे.