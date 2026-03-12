ETV Bharat / state

असली सोना दिखाया फिर नकली थमाया, सस्ता लेने के चक्कर में 10 लाख की ठगी का शिकार

जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले के ग्राम तिलकपुर निवासी उमेद साहू को कुछ लोगों ने सस्ता सोना बेचने का लालच दिया. आरोपियों ने पहले उसे गौरेला थाना क्षेत्र के करिआम गांव ले जाकर सोने का सैंपल दिखाया. पीड़ित सैंपल को मुंगेली में जांच कराने ले गया, जहां सोना असली निकला. इससे उसे आरोपियों पर भरोसा हो गया.

GPM: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. झांसे में लेकर एक किलो नकली सोना थमाकर ठग फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

10 लाख में एक किलो सोना

इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को एक किलो सोना देने की बात कही और 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा. जब पीड़ित पैसे लेकर दोबारा करिआम गांव पहुंचा तो आरोपियों ने उसे एक किलो सोना देकर 10 लाख रुपये ले लिए.

नकली सोना देकर ठगी

जब उमेद साहू ने उस सोने की जांच कराई तो वह नकली निकला. इसके बाद जब भी वह आरोपियों से पैसे वापस मांगता, वे आज-कल का बहाना बनाकर उसे टालते रहे. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने गौरेला थाना में शिकायत दर्ज कराई.

पीड़ित की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.- अविनाश मिश्रा ASP

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने चार आरोपियों नरेंद्र साहू, सरोज साहू, निर्मल जायसवाल और मनोज साकत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 225-बी, 3(5), 318(2) और 318(4) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.