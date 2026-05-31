पुलिस में नौकरी नहीं मिली तो बन गया फर्जी वन दरोगा, स्पोर्ट्स बाइक हड़पने के चक्कर में खुला राज, गिरफ्तार
आरोपी ने एक युवक की स्पोर्ट्स बाइक हड़प ली थी और मांगने पर जेल भेजने की धमकी दे रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 10:49 PM IST
कानपुर : खुद को वन विभाग का दरोगा बताकर लोगों पर रौब गांठने और ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को बिठूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक युवक की स्पोर्ट्स बाइक हड़प ली थी और मांगने पर जेल भेजने की धमकी दे रहा था. पीड़ित की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो वन विभाग में इस नाम के किसी दरोगा के न होने का खुलासा हुआ. पुलिस ने जालसाज के पास से चोरी की स्पोर्ट्स बाइक, फर्जी आईडी कार्ड, स्टार लगी खाकी वर्दी और पुलिसिया साजो-सामान बरामद किया है.
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान अजब सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बदायूं जिले के उझानी क्षेत्र के अढौली गांव का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह लंबे समय से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था. परीक्षा में सफलता न मिलने और नौकरी न लग पाने के कारण उसने शॉर्टकट अपनाया और फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया. बिठूर पुलिस ने रविवार को उसे मकसूदाबाद इलाके से घेराबंदी करके दबोच लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है.
ऐसे जाल में फंसाया और दी जेल भेजने की धमकी : मामला तब प्रकाश में आया जब बिठूर के बनी गांव (पोस्ट इटारा) निवासी तिलक उर्फ रुद्र सविता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस को दी शिकायत में तिलक ने बताया कि उसकी दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी के जरिए आरोपी अजब सिंह ने उससे नजदीकियां बढ़ाई थीं. खुद को फॉरेस्ट दरोगा बताकर उसने तिलक का भरोसा जीता और अपनी बिना नंबर की बाइक वहीं छोड़कर तिलक की स्पोर्ट्स बाइक लेकर चला गया. जब तिलक ने अपनी गाड़ी वापस मांगी, तो आरोपी अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगा और पूरे परिवार को जेल में डालने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगा.
चार जिलों में दर्ज हैं गंभीर मुकदमे : डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया, गिरफ्तार आरोपी अजब सिंह आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही अलग-अलग जिलों में चार मुकदमे दर्ज हैं. साल 2020 में उसने आजमगढ़ के बरदह इलाके में फर्जी वन दरोगा बनकर सड़क किनारे के पेड़ कटवा दिए थे. इसके बाद साल 2023 में उसने गाजियाबाद के साहिबाबाद से टेस्ट ड्राइव के बहाने एक गाड़ी चोरी की थी. फिरोजाबाद के सिरसागंज बस स्टैंड से भी वह पुलिस लाइन से वर्दी लाने का झांसा देकर एक मोटरसाइकिल उड़ा ले गया था, जिसके आरोप में उस पर मामले दर्ज हैं.
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