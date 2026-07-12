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बाउंड्री के अंदर बन रही थी नकली विदेशी शराब, कई नामी ब्रांड का चिपकाया जा रहा था रैपर

गिरिडीह में एक नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. मौके से 350 पेटी नकली शराब जब्त की गई.

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शराब फैक्ट्री की जांच करती पुलिस टीम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर उत्पाद विभाग और गिरिडीह पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. संयुक्त टीम ने बेंगाबाद के घाघरा में छापा मारा और यहां से 350 पेटी नकली शराब जब्त की गई. इसके अलावा शराब निर्माण में प्रयुक्त सामानों की भी बरामदगी की गई है. इस मामले को लेकर अधीक्षक उत्पाद शिवकुमार साहू ने प्रेस वार्ता की. मौके पर बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार भी मौजूद थे.

बाउंड्री के अंदर बन रही थी शराब

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने सख्त निर्देश दे रखा है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध शराब का कारोबार नहीं चलना चाहिए. डीसी के निर्देश के तहत लगातार सूचना एकत्र की जा रही है. इस बीच सूचना मिली कि बेंगाबाद के घाघरा नामक स्थान पर एक बाउंड्री के अंदर अवैध रूप से शराब निर्माण किया जा रहा है. इस सूचना का सत्यापन किया गया. सत्यापन होने के बाद एक टीम का गठन किया गया.

जानकारी देते उत्पाद अधीक्षक (ETV BHARAT)

टीम उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन के अलावा पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक लक्ष्मण को शामिल करते हुए शनिवार की रात 11 बजे टीम घाघरा के लिए निकल पड़ी. क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बेंगबाद थाना प्रभारी अमन कुमार की टीम का सहयोग लिया गया. इसके बाद उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. जहां भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण, बोतल, विभिन्न ब्रांड का रैपर, ढक्कन समेत कई सामान जब्त किए गए.

तैयार नकली शराब जब्त

उन्होंने बताया कि यहां भारी मात्रा में नकली शराब तैयार की गई, जिसे अलग-अलग स्थानों पर भेजना था. हालांकि उसे जब्त कर लिया गया. एक पिकअप वाहन पर भी शराब लोड थी, उसे भी जब्त किया गया. यहां से 350 पेटी निर्मित नकली शराब, 4 हजार लीटर स्पिरिट, होलोग्राम, खाली बोतल लगभग साठ बोरा, 25 हजार पीस नकली ढक्कन, 55 रोल लेबल जब्त किया गया.

मौके से शराब कारोबारी फरार

अधीक्षक उत्पाद ने बताया कि जहां पर शराब की अवैध फैक्ट्री चल रही थी, वह इलाका न सिर्फ सुदूरवर्ती हैं बल्कि जंगल से घिरा है. जब टीम यहां पहुंची तो शराब बनाने वाले कारोबारी पीछे के दरवाजे से भाग निकले. अधीक्षक ने कहा कि इस अपराध में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. 24 घंटे के अंदर पहचान हो जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

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नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़
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गिरिडीह में नकली शराब
FAKE LIQUOR BUSTED IN GIRIDIH

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