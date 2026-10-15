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विदेश से MBBS, 27 से 30 लाख में बनवाया फर्जी FMGE प्रमाण पत्र, 4 डॉक्टर गिरफ्तार, दो रिश्ते में भाई

सौरव शर्मा, हिमांशु शर्मा, शिवम चौधरी, भारत भूषण (बाएं से दाएं) ( Source - SOG )

जयपुर : विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने 27 से 30 लाख रुपए में फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और इंटर्नशिप के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले की जांच के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर डीग निवासी भारत भूषण, वैर (भरतपुर) निवासी सौरव शर्मा, हलैना (भरतपुर) निवासी हिमांशु शर्मा और पहाड़ी (डीग) निवासी शिवम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. इन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह से मिलीभगत कर 27 से 30 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. हिमांशु हिमांशु और सौरव रिश्ते में भाई हैं.