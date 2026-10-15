विदेश से MBBS, 27 से 30 लाख में बनवाया फर्जी FMGE प्रमाण पत्र, 4 डॉक्टर गिरफ्तार, दो रिश्ते में भाई
आरोपी ने 30 लाख में फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और अलवर की राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की.
Published : October 15, 2026 at 6:29 PM IST
जयपुर : विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने 27 से 30 लाख रुपए में फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और इंटर्नशिप के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाया. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले की जांच के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर डीग निवासी भारत भूषण, वैर (भरतपुर) निवासी सौरव शर्मा, हलैना (भरतपुर) निवासी हिमांशु शर्मा और पहाड़ी (डीग) निवासी शिवम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. इन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह से मिलीभगत कर 27 से 30 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. हिमांशु हिमांशु और सौरव रिश्ते में भाई हैं.
भारत भूषण ने किर्गिस्तान से की एमबीबीएस : उन्होंने बताया कि भारत भूषण ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस की और साल 2022 में भारत लौटा. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा वह कई प्रयास में पास नहीं कर पाया. उसने दौसा निवासी शुभम गुर्जर के जरिए 30 लाख रुपए में एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया. उसने दौसा के राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की. इस मामले में आरोपी शुभम गुर्जर पहले गिरफ्तार हो चुका है, जो अभी जेल में है.
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सौरव ने रूस से की एमबीबीएस : उन्होंने बताया कि सौरव शर्मा ने साल 2017 से 2023 तक रूस से एमबीबीएस की और वह साल 2023 में भारत आया. उसने भी कई बार प्रयास किए लेकिन एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाया. उसने वैर निवासी गजेंद्र से संपर्क किया. जो भारतीय छात्रों को विदेश से एमबीबीएस करवाने की कंपनी चलाता है. सौरव ने गजेंद्र के जरिए 27 लाख रुपए देकर एफएमजीई का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. उसने धौलपुर की राजकीय मेडिकल से इंटर्नशिप की और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन के लिए अप्लाई किया. गजेंद्र के बारे में एसओजी अनुसंधान कर रही है.
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हिमांशु रूस से एमबीबीएस कर आया भारत : उन्होंने बताया कि हिमांशु शर्मा ने साल 2017 से 2023 तक रूस से एमबीबीएस की और वह 2023 में वापस भारत आया. कई बार प्रयास करने बावजूद वह एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाया. उसने भी वैर निवासी गजेंद्र शर्मा के जरिए 27 लाख रुपए देकर एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जयपुर की महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की. इसके आधार पर उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन के लिए आवेदन किया. हिमांशु और सौरव मामा-बुआ के लड़के हैं.
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शिवम ने कजाकिस्तान से की एमबीबीएस : उनका कहना है कि शिवम चौधरी ने कजाकिस्तान से 2016 से 2021 तक एमबीबीएस किया. इसके बाद वह 2021 में वापस आया. उसने एनबीई की ओर से आयोजित एफएमजीई परीक्षा पास करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ. उसने कजाकिस्तान में हॉस्टल चलाने वाले गजेंद्र से संपर्क किया, जो भारत के छात्रों को विदेश से एमबीबीएस करवाने की कंपनी भी चलाता है. गजेंद्र को उसने 30 लाख रुपए देकर फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाया और अलवर की राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की. इसके बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया.
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