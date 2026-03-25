ETV Bharat / state

20-25 लाख लेकर फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का खेल, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 18 गिरफ्तार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीमों ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में साथ टीमों ने दबिश दी.

Rajasthan SOG
राजस्थान एसओजी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: विदेश से एमबीबीएस के बाद फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप के मामले में बुधवार को एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ राजेश शर्मा और तत्कालीन नोडल ऑफिसर अखिलेश माथुर भी शामिल हैं. जबकि 15 एमबीबीएस पास विद्यार्थी और एक दलाल भी एसओजी के हत्थे चढ़ा है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की 22 टीमों ने एक साथ दबिश दी. इस मामले में पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल, डीआईजी परिस देशमुख और एसपी कुंदन कंवरिया ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया. एडीजी विशाल बंसल ने कहा, डॉ राजेश शर्मा ने दलालों के साथ मिलीभगत कर हर अभ्यर्थी से 20-25 लाख रुपए लेकर एफएमजीई प्रमाण पत्र का सत्यापन किए बिना इंटर्नशिप करवाते और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मुहैया करवाते.

तत्कालीन रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर भी पकड़े (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मेडिकल सिस्टम में 'घुसपैठ': आरएमसी की भूमिका की जांच करेगी एसओजी और प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह पर कसेगी शिकंजा

चार आरोपी पहले हुए गिरफ्तार: उन्होंने बताया, फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप करने की शिकायत मिलने पर प्राथमिक जांच के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए पीयूष त्रिवेदी ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप कर रहा है. उसे और देवेंद्र, शुभम और भानाराम को इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ें: जिसे चिकित्सकों के लाइसेंस जांचने का जिम्मा मिला, वही 7 साल से बिना लाइसेंस के कर रहा था मरीजों का इलाज

90 से ज्यादा डॉक्टरों को किया चिह्नित: वे बोले, जांच में सामने आया कि फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप करवाने और रजिस्ट्रेशन करवाने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है. जांच में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई. इसके बाद अलग से एक मुकदमा दर्ज किया गया. इस केस में अब तक 90 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर चिह्नित किए गए, जिन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप की और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया.

पढ़ें: फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रकरण : डीडवाना से भी जुड़े तार, खुलासे के बाद चिकित्सा विभाग ने की ये बड़ी कार्रवाई - Sonography Centre Seized

22 टीमों ने एक साथ दी दबिश: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीमों ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में साथ टीमों ने दबिश दी. इसके अलावा एसओजी ने झुंझुनू, सीकर, धौलपुर, कोटपूतली, अलवर, जोधपुर और करौली पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी. इस कार्रवाई में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ राजेश शर्मा और तत्कालीन नोडल ऑफिसर अखिलेश माथुर सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, उदयपुर से पकड़ा गया डॉ यश पुरोहित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निजी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था.

इन आरोपियों को किया एसओजी ने गिरफ्तार: एसओजी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा, तत्कालीन नोडल ऑफिसर अखिलेश माथुर, विनय चौहान, यश पुरोहित, प्रतीक चौधरी, नरेंद्र सिंह, दयाराम गुर्जर, मनीष चंदेल, श्रवण लामरोड़, रवि कुमार गुर्जर, करण सिंह गुर्जर, अविनाश सैनी, विक्की सामोता, दिनेश कुमार, ईश्वर यादव, विकास यादव, दीपेश यादव और संकेत टेलर को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इस मामले में चार आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

TAGGED:

FAKE CERTIFICATES IN MEDICAL SYSTEM
SOG ARRESTED 18 INCLUDING REGISTRAR
EX REGISTRAR OF RMC ARRESTED
FMGE CERTIFICATE CAUGHT
FMGE FAKE CERTIFICATE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.