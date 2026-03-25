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20-25 लाख लेकर फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का खेल, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 18 गिरफ्तार

राजस्थान एसओजी ( ETV Bharat File Photo )