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क्या आप भी ऑनलाइन फ्लैटमेट ढूंढते है तो जरा संभाल जाइये! गुरग्राम में नशीला खाना खिलाकर नकदी और कार्ड ले भागा

ऑनलाइन फ्लैटमेट की तलाश बनी मुसीबत: पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने OLX पर फ्लैटमेट की तलाश संबंधी पोस्ट डाली थी. इसी दौरान विकास शर्मा नाम बताने वाले एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और सेक्टर-67ए स्थित पिरामिड अर्बन होम्स सोसायटी के फ्लैट में रहने लगा. कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

गुरुग्राम: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्लैटमेट की तलाश करना गुरुग्राम के एक युवक को भारी पड़ गया. दरअसल, OLX के जरिए फ्लैट में रहने आया एक शातिर युवक न केवल उनका भरोसा जीतने में सफल रहा, बल्कि खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दो लोगों को बेहोश कर लाखों रुपये की चोरी कर फरार हो गया. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है.

खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया वारदात को अंजाम: शिकायतकर्ता के मुताबिक 21 मई की रात आरोपी ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. खाना खाने के बाद शिकायतकर्ता और उसका साथी बेहोश हो गए. इसके बाद आरोपी लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया.

कार्ड से किए 5.80 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने चोरी किए गए एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर करीब 5.80 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन भी किए. पीड़ितों के होश में आने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू की गई. गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान 28 वर्षीय दीपक मौर्य उर्फ फर्जी विकास शर्मा निवासी जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं.

सोशल मीडिया पर बनाता था फर्जी पहचान: इस बारे में एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "आरोपी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों से संपर्क करता था. विश्वास जीतने के बाद वह फ्लैटमेट या किरायेदार बनकर उनके साथ रहने पहुंच जाता था और मौका मिलने पर वारदात को अंजाम देता था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी गुजरात में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है. वहां उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों की जांच कर रही है."

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