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नमक में रंग मिलाकर 50 रुपए में करते थे तैयार, फिर खाद बताकर 1200 में बेच देते थे, गोदाम सीज

प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यहां से 50 रुपए का माल तैयार कर असली खाद के नाम पर 1000 से 1200 रुपए में बेचा जा रहा था. नकली खाद को असली बताकर सुदूर इलाकों में सप्लाई किया जाता है. जहां खाद की किल्लत होती है. हरमाड़ा थानाधिकारी उदयसिंह यादव ने बताया कि मामले में जांच जारी है.

जयपुरः राजधानी जयपुर में जैविक खाद के नाम पर नकली खाद बनाने के खेल का भंडाफोड़ करते हुए कृषि विभाग ने छापेमारी की है. यहां नमक में रंग मिलाकर एमओपी (म्युटोपोटाश) के नाम पर बेचने का खेल चल रहा था. कृषि विभाग की टीम ने मौके से कच्चा माल और प्रिंटेड पैकिंग सामग्री जब्त की है. सर्च में सामने आए तथ्यों के आधार पर जयपुर के हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. हरमाड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रामलियावास गांव में की कार्रवाईः कृषि विभाग के उपनिदेशक कल्याण सहाय डोडवाडिया ने बताया कि सीकर रोड पर एक गोदाम में नकली खाद बनाने की गोपनीय शिकायत मिली थी. इस पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षक सांवरमल के नेतृत्व में एक टीम ने रामलियावाला क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई 29 मई को शुरू हुई और 30 मई तक चली. सर्च के दौरान संदिग्ध खाद, कच्चा माल और प्रिंटेड पैकिंग सामग्री मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया.

विभाग ने गोदाम किया सीज, नमूने लिएः उन्होंने बताया, टीम जब मौके पर पहुंची तो परिसर में फर्म का बोर्ड नहीं लगा हुआ था. सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध उर्वरक और कच्चा माल मिला है. तीन कट्टे संदिग्ध डीएपी, एक कट्टा संदिग्ध एमओपी, 750 कट्टे औद्योगिक नमक, 867 कट्टों में भरा दानेदार कच्चा माल और 56 कट्टे में भरे साबुन के कण मिले हैं. जैविक खाद के नाम पर बेची जा रही यह नकली खाद फसल के लिए घातक है. टीम को गोदाम में मिले दस्तावेजों में गोबर खाद के भंडारण से जुड़े दस्तावेज मिले. विभाग ने संदिग्ध खाद के नमूने लेकर गोदाम को सीज कर दिया है.