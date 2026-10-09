मुरादाबाद में फर्जी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार; फर्जी प्रवेश पत्र लेकर दौड़ लगाने पहुंची थी, एक अन्य पर FIR दर्ज
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शुक्रवार को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:33 PM IST
मुरादाबाद : पुलिस भर्ती की पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) देने पहुंची फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई है. गुरुवार सुबह आरोपी महिला के पास से फर्जी एडमिट कार्ड भी मिला है. चेकिंग के दौरान स्टाफ को शक होने पर पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी महिला समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा की पीईटी परीक्षा के दौरान फर्जी एडमिट कार्ड के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित पीएसी नौवीं वाहिनी में उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा के दौरान गुरुवार सुबह एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड चेक किया गया.
उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड में जो एंट्रीज थीं उससे लगा कि यह डाउटफुल केस है. यह किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह दौड़ने के लिये यहां पर आई हुई हैं. उन्होंने बताया कि जब छानबीन की गई तो वहां पर जो युवती आई थी वह घबरा गई. उन्होंने बताया कि जब दस्तावेजों का मिलान किया गया तो यह फर्जी पाया गया. उन्होंने बताया कि परीक्षा देने आई महिला का नाम साहिबा है जो अमरोहा की रहने वाली हैं. बरेली निवासी अभ्यर्थी की जगह यह दौड़ने के लिये आई थीं. उन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो जालसाजी किया जा रहा था, वह सारे डाॅक्यूमेंट हम लोगों के पास हैं.
उन्होंने बताया कि वहां पर ड्यूटी पर जो इंस्पेक्टर थीं उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है. जिसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि दो व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि एक यह महिला और एक पुरुष हैं. सबूत मिलने पर जानकारी शेयर की जाएगी.
यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला