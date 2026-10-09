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मुरादाबाद में फर्जी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार; फर्जी प्रवेश पत्र लेकर दौड़ लगाने पहुंची थी, एक अन्य पर FIR दर्ज

मुरादाबाद में फर्जी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद : पुलिस भर्ती की पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) देने पहुंची फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई है. गुरुवार सुबह आरोपी महिला के पास से फर्जी एडमिट कार्ड भी मिला है. चेकिंग के दौरान स्टाफ को शक होने पर पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी महिला समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.





एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा की पीईटी परीक्षा के दौरान फर्जी एडमिट कार्ड के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित पीएसी नौवीं वाहिनी में उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा के दौरान गुरुवार सुबह एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड चेक किया गया.