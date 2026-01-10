ETV Bharat / state

IAS अधिकारी के नाम पर फेसबुक पर हो रहा था 'खेल', अब पुलिस को सौंपी शिकायत

आईएएस यूनुस खान की फर्जी आईडी बनाकर ठगी का प्रयास ( PIC CREDIT: @YUNUS KHAN FACEBOOK )

शिमला: प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अब बड़े अधिकारियों और रसूखदार लोगों के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है. ठगी के लिए साइबर ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं. एक बार फिर हिमाचल के शिमला में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की फेक फेसबुक आईडी बनाकर ठगी को अंजाम देने का प्रयास किया गया. ठगों ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यूनुस खान के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाई. इस आईडी के जरिए लोगों से पैसे की मांग करने लगे. आईएएस अधिकारी यूनुस के पास ये मामला पहुंचा. इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए फेसबुक पर फेक आईडी का खुलासा किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि मेरे नाम और तस्वीरों का उपयोग करके कुछ नकली फ़ेसबुक अकाउंट चलाए जा रहे हैं. मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इन अकाउंट्स को स्वीकार न करें और न ही इनके साथ कोई संपर्क करें. इस मामले की सूचना फ़ेसबुक और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जा चुकी है. कृपया इन फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल्स को रिपोर्ट करके सहयोग करें.