फर्जी चुनाव अधिकारी बनकर निजी कंपनी के DGM से ठगी, 6 लाख 25 हजार उड़ा ले गए ठग
आरोपी ने एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लिंक भेजा और खाते से पैसे ट्रांसफर कर दिए. अतुल शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 8:59 AM IST
दुर्ग: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. अज्ञात आरोपी ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर निजी कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत शख्स को निशाना बनाया. आरोपी ने निजी कंपनी के अधिकारी को उनके पिता का नाम मतदाता सूची में गलत दर्ज होने की बात कही और सुधार के लिए व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा.
निजी कंपनी के अधिकारी से लाखों की ठगी
शिकायत के मुताबिक, लिंक के जरिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके बैंक खाते से 6 लाख 25 हजार रुपए निकल गए. मामले में भिलाई-3 थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2026 को पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताया और कहा कि SIR प्रक्रिया में उनके पिता का नाम गलत दर्ज है. इसे सुधारने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी.
लिंक भेजकर 6 लाख 25 हजार निकाले
इसके बाद आरोपी ने उन्हें व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा और उसके जरिए फॉर्म भरने को कहा. पिता के नाम में सुधार की बात को चुनाव से जुड़ी सामान्य प्रक्रिया समझकर शिकायतकर्ता ने लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप कर दिया. आरोप है कि इसके बाद उनके बैंक खाते से 6 लाख 25 हजार रुपए की रकम निकाल ली गई. पीड़ित के आवेदन में बैंक रिकॉर्ड के आधार पर लेनदेन का तरीका IMPS बताया गया है. घटना के बाद पीड़ित ने साइबर अपराध से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है.
एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर फर्जीवाड़ा
जिसके बाद 9 अक्टूबर को भिलाई-3 थाना प्रभारी के नाम लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान, व्हाट्सऐप कॉल में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और बैंक लेनदेन की जांच कर रही है.
ट्रांसफर रकम और खातों की होगी जांच
जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ठगी की रकम किन खातों में ट्रांसफर हुई और इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल है. यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन लिंक के जरिए होने वाली साइबर ठगी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताता है. किसी भी सरकारी प्रक्रिया के नाम पर अनजान व्यक्ति से लिंक मिलने पर उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें.
सायबर ठगी से बचने के उपाए
- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, UPI पिन, डेबिट/क्रेडिट कार्ड नंबर साझा नहीं करें.
- किसी भी अनजान एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल पर आए संदिग्ध लिंक (Link) पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे आपके फोन में मैलवेयर या स्पाइवेयर इंस्टॉल हो सकता है.
- व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से बिजली बिल, चालान या पार्सल के नाम पर आने वाली अनजान APK फाइलों को डाउनलोड न करें.
- सीबीआई, ईडी, कस्टम या पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जुर्माना मांगने वाले फ्रॉड से सावधान रहें। सरकारी एजेंसियां ऐसे वीडियो कॉल नहीं करतीं.
- अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड रखें और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए Two-Factor Authentication (2FA) या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें.
- अपने मोबाइल, कंप्यूटर और एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अप-टू-डेट रखें, ताकि नए सुरक्षा खतरे दूर रहें.