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फर्जी चुनाव अधिकारी बनकर निजी कंपनी के DGM से ठगी, 6 लाख 25 हजार उड़ा ले गए ठग

6 लाख 25 हजार उड़ा ले गए ठग ( ETV Bharat )

दुर्ग: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. अज्ञात आरोपी ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर निजी कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत शख्स को निशाना बनाया. आरोपी ने निजी कंपनी के अधिकारी को उनके पिता का नाम मतदाता सूची में गलत दर्ज होने की बात कही और सुधार के लिए व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा.

निजी कंपनी के अधिकारी से लाखों की ठगी शिकायत के मुताबिक, लिंक के जरिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके बैंक खाते से 6 लाख 25 हजार रुपए निकल गए. मामले में भिलाई-3 थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2026 को पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताया और कहा कि SIR प्रक्रिया में उनके पिता का नाम गलत दर्ज है. इसे सुधारने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी.