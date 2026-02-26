नौकरानी ने मालिक के घर पर रची फर्जी ED रेड की साजिश, 24 घंटे में दो महिला आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुजुर्ग आर्किटेक्ट के घर फर्जी ED रेड का पुलिस ने खुलासा किया.
Published : February 26, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में बुजुर्ग आर्किटेक्ट के घर पड़ी कथित ED रेड का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि रेड पूरी तरह से फर्जी थी और इसे लूट के लिए प्लान किया गया था. पुलिस के अनुसार घर की नौकरानी ने यह पूरी साजिश रची थी. 24 फरवरी 2026 को थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पुलिस के अनुसार, 11 फरवरी 2026 को तीन लोग पुलिस वर्दी में शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और खुद को ED अधिकारी बताकर तलाशी के नाम पर परिवार को डराया-धमकाया. आरोपियों ने घरवालों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और तलाशी का नाटक शुरू कर दिया. इसी दौरान पीड़ित के पोते को शक हुआ. माहौल बिगड़ता देख आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते-जाते करीब 3-4 लाख रुपये नकद और सात महंगी घड़ियां लेकर भाग हो गए थे.
पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए बड़े स्तर पर तकनीकी जांच की, करीब 350 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. डी-ब्लॉक के निजी कैमरे, दिल्ली पुलिस के कैमरे और ट्रैफिक कैमरों की रिकॉर्डिंग को जोड़कर आरोपियों की गाड़ी का पूरा रूट तैयार किया गया. फुटेज में कार को सराय काले खां से गाजियाबाद बॉर्डर पार करते और फिर वैशाली के सेक्टर-4 में पार्क होते देखा गया. स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी की मदद से दो आरोपी महिलाओं की पहचान की गई और गिरफ्तार कर लिया गया.
वहीं मामले में तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं. इसमें सेवारत ITBP कांस्टेबल प्रकाश, मनीष और रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी उपदेश सिंह थापा. वारदात में इस्तेमाल की गई कार उपदेश सिंह थापा के नाम पर रजिस्टर्ड है.
