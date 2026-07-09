फर्जी ई-चालान का साइबर जाल, एक क्लिक से खाली हो सकता है आपका बैंक खाता
परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर बताया मैसेज आने पर क्या करें और क्या ना करें? जानिए कैसे होती है ठगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 9, 2026 at 5:10 PM IST
जगदलपुर: अगर आपके मोबाइल पर भी ई-चालान भरने का मैसेज आया है, तो बिना जांचे-परखे उस पर क्लिक करने की गलती न करें. बस्तर में साइबर ठग अब फर्जी ई-चालान के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
परिवहन विभाग की चेतावनी
ट्रैफिक नियमों का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ई-चालान के नाम पर हो रही साइबर ठगी से बचना भी है. फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर लोगों से बैंकिंग जानकारी और रकम ठगने के मामले सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने लोगों को सावधान किया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डुलीचंद बंजारे ने बताया कि साइबर अपराधी एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-चालान भुगतान का संदेश भेज रहे हैं.
कैसे होती है ठगी जानिए
ये संदेश देखने में बिल्कुल सरकारी नोटिस जैसे लगते हैं, जिससे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं. मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो सरकारी पोर्टल की तरह दिखाई देती है. यहां वाहन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम कार्ड विवरण और ओटीपी जैसी गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की जाती है.
किसी भी ई-चालान का भुगतान करने से पहले उसकी पुष्टि केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें. किसी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध संदेश की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में दें.- डुलीचंद बंजारे, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
धमकी और दबाव भी डाला जाता है
कई मामलों में तत्काल भुगतान नहीं करने पर भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई या वाहन जब्त करने की धमकी देकर लोगों पर दबाव बनाया जाता है. इतना ही नहीं, कुछ फर्जी संदेशों में एपीके फाइल या मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है.