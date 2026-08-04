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ड्रग कंट्रोलर बनकर फार्मा कंपनियों से ठगी और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बद्दी पुलिस ने फार्मा कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर बनकर कार्रवाई का डर दिखाते हुए लाखों की ठगी और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया.

Baddi fake drug controller arrested
पुलिस की गिरफ्त में ड्रग कंट्रोलर बनकर ठगी व रंगदारी मांगने वाला आरोपी (@BaddiPolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:31 AM IST

2 Min Read
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सोलन: हिमाचल के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में फार्मा कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर बनकर सरकारी कार्रवाई का डर दिखाते हुए लाखों रुपए की ठगी करने और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. बद्दी पुलिस ने फार्मा कंपनियों से ड्रग कंट्रोलर बनकर ठगी और रंगदारी मांगने वाले गिरोह के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बद्दी में फर्जी ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने पुष्टि करते हुए बताया कि, "30 जुलाई 2026 को बरोटीवाला स्थित एक फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वयं को ड्रग कंट्रोलर बताकर उनकी कंपनी से लाखों रुपए की ठगी की गई और लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है. उक्त शिकायत पर पुलिस थाना बरोटीवाला द्वारा तत्परता से मामला पंजीकृत कर वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच प्रारंभ की गई. पुलिस ने ठोस साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई के आधार पर मामले में संलिप्त एक आरोपी को सोमवार, 3 अगस्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है."

ड्रग कंट्रोलर बताकर फार्मा कंपनियों से पैसे ऐंठने का आरोप

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरपाल, निवासी गांव खोखरा, डाकघर नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला, हरियाणा, आयु 22 वर्ष के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को ड्रग कंट्रोलर बताकर फोन कर अवैध धनराशि की मांग करता था. पुलिस ने मामले में वारदात में संलिप्त वाहन संख्या HP64A-7859 सहित 50,000 रुपए नकद एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी अपने कब्जे में ले लिए हैं. मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है.

आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने ने कहा कि, गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार, 4 अगस्त को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा, ताकि उससे विस्तृत पूछताछ कर इस धोखाधड़ी एवं रंगदारी गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं तथ्यों का खुलासा किया जा सके. फिलहाल बद्दी पुलिस इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाने में जुटी है.

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