नौकरी हासिल करने के लिए एआई टूल से भाजपा नेताओं के फर्जी दस्तावेज बनाए, 30 करोड़ का फर्जी टेंडर किया वायरल

नौकरी हासिल करने के लिए एआई टूल से भाजपा नेताओं के फर्जी दस्तावेज बनाए, 30 करोड़ का फर्जी टेंडर किया वायरल
जयपुर की अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
Published : May 11, 2026 at 5:35 PM IST
जयपुर: सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाली कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए एक युवक ने साजिश रची और एआई टूल से भाजपा नेताओं के फर्जी लैटरहेड तैयार कर लिए. इतना ही नहीं, उसने इन फर्जी लेटरहैड की मदद से 30 करोड़ रुपए का फर्जी टेंडर बना लिया. उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ में सामने आई जानकारी से पुलिस अधिकारी भी अचंभित रह गए.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों के नाम से फर्जी लेटरहैड बनाकर एआई टूल से बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के जरिए मनगढ़ंत टेंडर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अशोक नगर थाना पुलिस ने पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है. वह जयपुर के महेश नगर इलाके में रहने वाला है. उन्होंने बताया कि भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के सह संयोजक अजय कुमार विजयवर्गीय ने अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि किसी शख्स ने भाजपा के पदाधिकारियों के नाम और लेटरहैड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों पर वायरल किया गया.
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मालवीय और राठौड़ के नाम का दुरुपयोग: इन दस्तावेजों में 'नमोदूत राजस्थान कैंपेन-इलेक्शन आउटरीच एंड ग्राउंड मोबिलाइजेशन प्रोग्राम' का दस्तावेज भी शामिल है. इसमें भाजपा आईटी सेल नई दिल्ली और अमित मालवीय के नाम का दुरुपयोग करते हुए 30 करोड़ रुपए के कथित टेंडर ईएमडी और अन्य वित्तीय व संगठनात्मक विवरण दर्शाए गए हैं. इन दस्तावेजों में एक लेटर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम का भी दर्शाया गया है.
भाजपा के नाम से दिया बैंक खाता: इस फर्जी टेंडर प्रक्रिया में ईएमडी राशि जमा करवाने के लिए भाजपा के नाम से फर्जी बैंक खाते का विवरण भी दिया गया था. हालांकि, यह खाता भाजपा का नहीं है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तकनीकी आधार पर पीछा कर आरोपी पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है.
जांच में मिल सकते हैं अहम सुराग: अनुसंधान में सामने आया कि उसने सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने वाली एक कंपनी में नौकरी पाने के लिए अपने लैपटॉप, इंटरनेट और एआई टूल से भाजपा पदाधिकारियों के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार किए. इनके आधार पर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का 30 करोड़ रुपए का मनगढंत टेंडर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि, वास्तविकता में इस टेंडर का भाजपा से कोई सरोकार नहीं था. पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल जांच के लिए जब्त किया है. जांच में कई अहम सुराग मिलने की संभावना है.
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