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फेक FMGE सर्टिफिकेट से बने 93 फर्जी डॉक्टर, 23 गिरफ्तार, कजाकिस्तान से एमबीबीएस वाले सबसे ज्यादा

SOG ने पकड़े थे 3 फर्जी डॉक्टर ( ETV Bharat File photo )