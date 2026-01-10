यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऑपरेशन, मृतक महिला को जिंदा बताकर किया रेफर, फिर मौके से भागा झोलाछाप
झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, जिसमें महिला की मौत हो गई. मामला बिहार के भागलपुर का है.
Published : January 10, 2026 at 12:50 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के कहलगांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आयी है. कहलगांव प्रखंड क्षेत्र के एकचारी पंचायत के श्रीमठ स्थान के पास एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर कर दिया है. ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है.
परिजनों ने किया जोरदार हंगामा: घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है, जिसके बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर महिला के शव को रखकर जोरदार हंगामा किया. इसके बाद मौके पर रसलपुर थाने की पुलिस पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
प्रसव पीड़ा के बाद परिजन महिला को क्लीनिक लेकर आए: मृतक महिला का ससुराल झारखंड के ठाकुरगंटी मोढिया है. पति विक्रम साह मजदूरी करता है. गर्भवती होने के बाद पत्नी स्वाति देवी रसलपर स्थित अपने मायके में रह रही थी. महिला की माता सुषमा देवी के देखरेख में महिला का इलाज श्रीमठ स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लीनिक से चल रहा था. गुरुवार रात अचानक महिला के पेट में प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे.
यूट्यूब से वीडियो देखकर ऑपरेशन किया शुरू: महिला की हालत देख डॉक्टर ने अपने सहयोगी के साथ परिजनों को ऑपरेशन करने के बात बताई. परिजनों के सहमति जताने के बाद डॉक्टर ने यूट्यूब से वीडियो निकाल कर ऑपरेशन की तकनीक को समझा. इसके बाद बिना जरूरी सुविधा के महिला का ऑपरेशन शुरू कर दिया.
"डॉक्टर ने जैसे-तैसे ऑपरेशन कर दिया है. मेरी पत्नी की उम्र 23 साल थी. रसलपर में मेरा ससुराल है. पत्नी का इलाज यहीं चल रहा था."- विक्रम साह, मृतक महिला का पति
बार-बार रिपीट कर देख रहा था वीडियो: बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और सहयोगी बार-बार वीडियो को रिपीट कर देख रहे थे, जिस कारण महिला का अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने से मौत हो गई. मृतक महिला के पिता जोगी साह की भी मौत 15 साल पहले एक बीमारी से हो गयी थी.
"पहले भी इस डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर इलाज किया है. रात में भी इसी तरह से एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन यूट्यूब पर वीडियो देखकर कर रहे थे, जिस कारण मौत हो गई है. मृतक के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी डॉक्टर के साथ ही अवैध तरीके से चल रहे क्लीनिक पर कार्रवाई होना चाहिए."- राजेश कुमार, स्थानीय निवासी
मौत के बाद दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह: ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु को सुरक्षित निकाल लिया गया. डॉक्टर और उनके सहयोगी ने परिजनों को ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत ठीक नहीं बताते हुए दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी और मरीज को सौंप दिया. उसके बाद अपना क्लीनिक बंद करके मौके से फरार हो गए.
किसका था क्लीनिक?: श्रीमठ स्थान के पास अमोद साह के मकान में बरसों से यह क्लीनिक चल रहा है. इस क्लीनिक में पहले में भी ऐसे घटना घटी है, हंगामा हुआ है. लेकिन मामला रफा-दफा हो जाने के कारण क्लीनिक पर कार्रवाई नहीं हुई थी. पहले यहां दूसरे डॉक्टर अपने सहयोगी के साथ रहते थे. अब बीते 2 साल से रसलपुर के रहने वाले रंजीत मंडल पुत्र अमर मंडल एक महिला और एक पुरुष सहयोगी के साथ क्लीनिक चला रहा है.
आशा कर्मी ने फंसाया: मृतक महिला की दादी संजु देवी कहा कि इस क्लीनिक का पता गांव की आशा कर्मी ने दिया था. वही यहां पर लेकर आई थी. उन्होंने बताया कि कल जब पेट में दर्द शुरू हुआ तो पोती को लेकर यहां पहुंचे थे.
"इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर ने 30 हजार की डिमांड की. बोला गया कि 30 हजार में ऑपरेशन हो जाएगा. सहमति जताने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया. 2 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि मरीज को यहां से लेकर जाइए, हालत खराब है, जबकि इस दौरान मेरी पोती की मौत हो चुकी थी."- संजु देवी, मृतक महिला की दादी
'दोषी पर होगी कार्रवाई'- CS: वहीं प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि इस मामले में अभी जानकारी मुझे मिली है. जांच कर कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. कहलगांव प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी जो भी दोषी व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
"जानबुझकर लोग पैसे की कमी को दिखाते हुए अवैध क्लिनिक का सहारा लेते हैं. सोचते हैं कि कम पैसा में हो जाएगा, जबकि पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल बेहतर सुविधा के साथ संचालित हो रही है. इसलिए लोगों को ऐसे अवैध डॉक्टर और अवैध क्लिनिक से दूर रहना चाहिए. जिससे कि इस तरह की घटना नहीं हो. जो भी अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टर जिले में चल रहे हैं, उसकी जांच प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता रहा है. फिर से जांच करने का निर्देश दिया है."- डॉक्टर अशोक कुमार, सिविल सर्जन, भागलपुर
ये भी पढ़ें
Youtube से ऑपरेशन करने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 4 साल तक रहा कंपाउंडर.. फिर बना डॉक्टर - Doctor Arrested In Saran
सीतामढ़ी में डिलीवरी के दौरान मां-बच्चे की मौत, हंगामा के बाद झोलाछाप डॉक्टर और स्टॉफ नर्सिंग फरार - Uproar in Sitamarhi nursing home