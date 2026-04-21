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लखनऊ: KGMU में डॉक्टर बनकर घूम रहा जालसाज गिरफ्तार, छात्राओं को फुसलाने और फर्जी लेटर हेड का खुलासा

केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद को प्रशासन ने पकड़ लिया गया. उस पर छात्राओं को बहलाने और फर्जी लेटर हेड बनाने का आरोप है.

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KGMU में फर्जीवाड़ा: डॉक्टर की ड्रेस पहनकर घूम रहा इंटर पास फर्जी डॉक्टर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में डॉक्टर की वेशभूषा में कई दिनों से घूम रहे एक फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद को विश्वविद्यालय प्रशासन ने धर दबोचा है. संदिग्ध लगने पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मात्र इंटर पास है.

वह अस्पताल परिसर में डॉक्टर बनकर घूमता था और विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलिप्त था. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मंगलवार को उसे मीडिया के सामने पेश करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है.

केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद पकड़ा गया. (Video Credit: ETV Bharat)

जांच टीम की निगरानी में फंसा आरोपी: केजीएमयू प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि कुलपति के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई थी, जो परिसर में आने-जाने वालों पर पैनी नजर रख रही है. इस टीम ने संदिग्ध रूप से घूम रहे हस्साम अहमद की निगरानी शुरू की, जिससे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच में पता चला कि हस्साम अक्सर कॉलेज परिसर में आता-जाता था और उसकी गतिविधियां पूरी तरह संदिग्ध थीं. वह कॉलेज की कई छात्राओं के संपर्क में था और उन्हें बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने की फिराक में था.

मेडिकल कैंप और फर्जी लेटर हेड का खेल: आरोपी हस्साम अहमद खुद को डॉक्टर बताकर मेडिकल कैंप लगाता था और मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने झांसे में लेता था. 20 अप्रैल को उसके द्वारा लगाए गए एक कैंप में केजीएमयू के एक दर्जन से अधिक छात्र मौजूद थे, जिसके बाद प्रशासन ने जाल बिछाया. मंगलवार को उसे सर्जरी विभाग के पास से पकड़ा गया, जहां वह डॉक्टर की ड्रेस पहनकर घूम रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि उसने केजीएमयू के फर्जी लेटर हेड बना रखे थे, जो एक बेहद गंभीर मामला है.

पुलिस को तहरीर का इंतजार: विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही लिखित तहरीर देकर औपचारिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. फिलहाल हस्साम को पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. एसीपी चौक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है. अभी तक पुलिस को आधिकारिक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शिकायत मिलते ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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