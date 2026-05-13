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JN मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार; मरीजों को बहलाकर भेजता था निजी अस्पताल

AMU के प्रॉक्टर प्रो. नावेद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

JN मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार.
JN मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:30 AM IST

3 Min Read
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अलीगढ: AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. मेडिकल कॉलेज परिसर में खुद को डॉक्टर बताकर घूम रहे एक युवक को डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया गया है.

आरोप है कि युवक अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को झांसे में लेकर निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भेजता था. पकड़े गए युवक के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज, मरीजों के पर्चे, मेडिकल स्लिप, सर्जिकल उपकरण और डॉक्टरों के मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं.

AMU के प्रॉक्टर प्रो. नावेद ने बताया कि पिछले कई दिनों से मेडिकल कॉलेज प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि संदिग्ध युवक डॉक्टर बनकर अस्पताल परिसर में सक्रिय है. वह गले में आला डालकर मरीजों के बीच घूमता है और खुद को मेडिकल स्टाफ बताकर लोगों से संपर्क करता है. शिकायतों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्टाफ सतर्क हो गया.

AMU के प्रॉक्टर प्रो. नावेद. (Video Credit: ETV Bharat)

मंगलवार को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया. पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी संख्या में मरीजों के पर्चे, मेडिकल स्लिप, सर्जिकल ब्लेड और अन्य उपकरण मिले. इसके अलावा मोबाइल फोन में कई मरीजों और डॉक्टरों से जुड़ी जानकारी भी पाई गईं. पूछताछ में युवक ने अपना नाम मोहम्मद इस्लाम बताया.

प्रॉक्टर ने बताया कि युवक अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सरकारी इलाज व्यवस्था से असंतुष्ट बताकर निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए बहकाता था. आशंका जताई जा रही है कि वह किसी बड़े नेटवर्क के तहत काम कर रहा हो सकता है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से मेडिकल कॉलेज में सक्रिय था और उसके साथ इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं? पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन और बरामद दस्तावेजों की भी जांच कर रही है.

AMU के प्रॉक्टर प्रो. नावेद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर आरोपी इतने दिनों तक अस्पताल परिसर में कैसे सक्रिय रहा और उसे किसका संरक्षण प्राप्त था.

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