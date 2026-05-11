पानीपत का फर्जी डॉक्टर, PG एडमिशन के नाम पर की लाखों की ठगी, साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार
इंस्टाग्राम पर फर्जी डॉक्टर बनकर PG एडमिशन के नाम पर डॉक्टर युवतियों से लाखों ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 11, 2026 at 4:30 PM IST
पानीपत: पानीपत साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए MBBS डॉक्टर युवतियों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी इंस्टाग्राम पर खुद को डॉक्टर बताकर युवतियों से संपर्क करता था. धीरे-धीरे विश्वास जीतकर, उन्हें PG में एडमिशन दिलाने का झांसा देता था. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कई राज्यों की डॉक्टर युवतियों को अपना शिकार बना चुका है.
14 लाख रुपये की ठगी का मामला: इस बारे में डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि, "साइबर थाना में एक डॉक्टर युवती ने शिकायत दी थी कि इंस्टाग्राम पर खुद को डॉक्टर बताने वाले युवक ने उससे दोस्ती की और PG एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 14 लाख रुपये ठग लिए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के लिए उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था."
16 युवतियों को बना चुका शिकार: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक देशभर की 15 से 16 MBBS डॉक्टर युवतियों से ठगी कर चुका है. आरोपी सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों से फर्जी प्रोफाइल बनाता था और खुद को डॉक्टर बताकर युवतियों से बातचीत शुरू करता था. इसके बाद वह एडमिशन और करियर से जुड़े झूठे वादों के जरिए उनसे पैसे ऐंठ लेता था.
"डॉ. निखिल" बनकर छिपाता था पहचान": डीएसपी सतीश कुमार ने कहा कि, "पानीपत मामले में आरोपी इंस्टाग्राम पर "डॉ. निखिल" नाम का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसका असली नाम शाहजुमान है और वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. आरोपी हर मामले में अलग नाम और पहचान का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी असली पहचान उजागर न हो सके."
पहले भी दर्ज हैं कई मामले: जांच में पता चला कि दिल्ली में वर्ष 2020 में भी आरोपी के खिलाफ इसी तरह की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर चल रहा था. इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी उसके खिलाफ समान आरोपों में केस दर्ज है. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और अन्य संभावित मामलों की जांच कर रही है.
7 लाख रुपये फ्रीज, मोबाइल जब्त: पुलिस ने आरोपी के बैंक खातों में मौजूद करीब 7 लाख रुपये फ्रीज करवाए हैं. इसके अलावा उसके कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. साइबर टीम तकनीकी जांच के जरिए अन्य पीड़ितों और आरोपी के संपर्कों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के झांसे में आकर पैसे ट्रांसफर न करें.
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