ETV Bharat / state

कानपुर में फर्जी DM गिरफ्तार; महिला से हड़पे 26.50 लाख रुपये, शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण

इस मामले में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि 16 जनवरी को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि नितेश पांडेय नाम के युवक ने 26.50 लाख रुपये ले लिये.

कानपुर : कल्याणपुर पुलिस ने फर्जी डीएम बनकर लाखों रुपये ठगने और यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवक ने डीएम का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर 26.50 लाख रुपये हड़प लिये. महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का भी आरोप लगाया है.

आरोपी ने महिला को बताया कि वह एसडीएम के पद पर है और उसकी डीएम कानपुर के पद पर नियुक्ति हो गई है. आरोप है कि उसने महिला को फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाया और उसके आधार पर करीब 26.50 लाख रुपये ठग लिये.

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया. महिला का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि इस मामले में युवक के खिलाफ सारे साक्ष्य भी हैं. डीसीपी पश्चिम ने कहा कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है. आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. आरोपी ने युवती को जो वाट्सएप मैसेज भेजे हैं, उनकी जानकारी भी पुलिस को मिल गई है. इसके अलावा इस मामले में जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख की ठगी करने के दोषी को सात साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा