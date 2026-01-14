ETV Bharat / state

19 फायरमैन के पास मिली बीएसएस की डिग्री, लाइब्रेरियन भर्ती में भी 400 अभ्यर्थियों की डिग्री इसी संस्था की

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि भारत सेवक समाज (बीएसएस) के पास कहीं से भी मान्यता नहीं है.

SOG, Jaipur
एसओजी, जयपुर (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हथियाने के खेल को लेकर एसओजी लगातार नए-नए खुलासे कर रही है. अब एसओजी की जांच में सामने आया कि पिछले दिनों हुई फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में भी कई अभ्यर्थियों ने चेन्नई की भारत सेवक समाज (बीएसएस) सोसायटी से फर्जी डिग्री हासिल कर आवेदन किया. ऐसे में एसओजी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज खंगाल रही है. जिन अभ्यर्थियों ने फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती के आवेदन में बीएसएस की डिग्री होने की जानकारी दी, वे सभी एसओजी के राडार पर हैं. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि भारत सेवक समाज (बीएसएस) के पास कहीं से भी मान्यता नहीं है. इसके बावजूद हजारों संस्थाओं को एफिलिएशन दिया गया है.

बिना मान्यता जारी कर दी हजारों डिग्रियां: भारत सेवक समाज (बीएसएस) की ओर से बिना मान्यता के ही हजारों अभ्यर्थियों को अलग-अलग कोर्सेज की डिग्री जारी की गई. उनका कहना है कि फायरमैन भर्ती में चयनित 19 अभ्यर्थियों के पास बीएसएस की डिग्री पाई गई, जबकि लाइब्रेरियन भर्ती में 400 अभ्यर्थियों ने इस संस्था की लाइब्रेरियन की डिग्री होने का दावा आवेदन पत्र में किया. लाइब्रेरियन भर्ती के ऐसे अभ्यर्थयों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं.

परिस देशमुख, डीआईजी, एसओजी. (ETV Bharat jaipur)

एक लाख रुपए में एफिलिएशन दे रही सोसायटी: एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि बीएसएस ने देश के कमोबेश हर राज्य में कई इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन दे रखा है. जहां से मनचाही डेट में डिग्री मुहैया करवाई जा रही थी. पड़ताल में सामने आया है कि देशभर में दस हजार इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जिन्हें बीएसएस ने एफिलिएशन दे रखा है. इन इंस्टीट्यूट में हजार से ज्यादा कोर्सेज की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देने की बात सामने आई है. बीएसएस की ओर से हर इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन के नाम पर एक लाख रुपए लिए जाने की बात आरोपियों ने पूछताछ में कबूल की है. इसके बाद हर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पर दो हजार से पांच हजार रुपए की राशि वसूल की जाती थी.

