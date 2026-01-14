ETV Bharat / state

19 फायरमैन के पास मिली बीएसएस की डिग्री, लाइब्रेरियन भर्ती में भी 400 अभ्यर्थियों की डिग्री इसी संस्था की

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हथियाने के खेल को लेकर एसओजी लगातार नए-नए खुलासे कर रही है. अब एसओजी की जांच में सामने आया कि पिछले दिनों हुई फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में भी कई अभ्यर्थियों ने चेन्नई की भारत सेवक समाज (बीएसएस) सोसायटी से फर्जी डिग्री हासिल कर आवेदन किया. ऐसे में एसओजी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज खंगाल रही है. जिन अभ्यर्थियों ने फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती के आवेदन में बीएसएस की डिग्री होने की जानकारी दी, वे सभी एसओजी के राडार पर हैं. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि भारत सेवक समाज (बीएसएस) के पास कहीं से भी मान्यता नहीं है. इसके बावजूद हजारों संस्थाओं को एफिलिएशन दिया गया है.

बिना मान्यता जारी कर दी हजारों डिग्रियां: भारत सेवक समाज (बीएसएस) की ओर से बिना मान्यता के ही हजारों अभ्यर्थियों को अलग-अलग कोर्सेज की डिग्री जारी की गई. उनका कहना है कि फायरमैन भर्ती में चयनित 19 अभ्यर्थियों के पास बीएसएस की डिग्री पाई गई, जबकि लाइब्रेरियन भर्ती में 400 अभ्यर्थियों ने इस संस्था की लाइब्रेरियन की डिग्री होने का दावा आवेदन पत्र में किया. लाइब्रेरियन भर्ती के ऐसे अभ्यर्थयों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं.