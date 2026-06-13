बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री मामले में SOG का केस दर्ज, शिक्षक भर्ती में लिया था उपयोग
विधायक पटेल विधानसभा में सवाल पूछने के एवज में भी रिश्वत लेते एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं.
Published : June 13, 2026 at 1:14 PM IST
बांसवाड़ा: जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक जयकृष्ण पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. शिक्षक भर्ती में कथित रूप से फर्जी बीए डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के आरोप में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया है. मामले में कई राज्यों की डिग्रियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. पटेल ने शिक्षक भर्ती के दौरान अधिक अंकों वाली दूसरी डिग्री का उपयोग कर सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल की थी.
एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पटेल ने एक ही शैक्षणिक सत्र के दौरान राजस्थान, गुजरात और सिक्किम से बीए की डिग्रियां प्राप्त की थीं, जो नियमों के खिलाफ है. जांच में सामने आया कि जयकृष्ण पटेल ने वर्ष 2007 से 2010 के बीच उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में बीए में प्रवेश लिया था. इसके बाद द्वितीय वर्ष में वे अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे. इसी दौरान उन्होंने सिक्किम की ईआईआईएलएम यूनिवर्सिटी से 73.85 प्रतिशत अंकों के साथ बीए की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद वर्ष 2012 में गुजरात की कालोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से भी बीए की एक अन्य डिग्री हासिल करने का दावा किया गया.
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अलग-अलग डिग्रियां लगाईं: एसओजी के अनुसार, शिक्षक भर्ती में इन्हीं डिग्रियों का उपयोग किया गया था. जांच एजेंसी का कहना है कि चुनावी शपथ पत्रों में भी अलग-अलग विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का उल्लेख किया गया, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा हो गया है. उल्लेखनीय है कि कालोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी को कथित अनियमितताओं और फर्जी तरीके से डिग्रियां जारी करने के आरोपों के चलते वर्ष 2015 में बंद कर दिया गया था.
छात्र राजनीति से सरकारी नौकरी में आए: जयकृष्ण पटेल बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी तहसील के कानेला गांव के निवासी हैं और छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं. वे पहले बीटीपी से जुड़े रहे और बाद में बीएपी में शामिल हुए. वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बागीदौरा सीट से जीत दर्ज की थी. विधानसभा में सवाल पूछने के एवज में भी रिश्वत लेते पकड़े गए विधायक जयकृष्ण पटेल कई बार विवादों में रहे हैं. अब फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.