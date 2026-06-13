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बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री मामले में SOG का केस दर्ज, शिक्षक भर्ती में लिया था उपयोग

बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल ( ETV Bharat Banswara )