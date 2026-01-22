ETV Bharat / state

PTI Recruitment : फर्जी डिग्री से नौकरी, भोपाल और सीहोर में पांच ठिकानों पर एसओजी की छापेमारी

जयपुर: शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने मध्यप्रदेश के भोपाल और सीहोर में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है. जहां श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी के कैंपस सहित पांच ठिकानों पर एसओजी ने बुधवार को छापेमारी और सर्च की कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई आज गुरुवार को भी जारी है. अब एसओजी की टीम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर उनका परीक्षण करेगी.

पीटीआई भर्ती-2022 में 67 चयनित अभ्यर्थियों के पास सत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली हैं. इनमें से 40 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं. जिन्होंने आवेदन फॉर्म में किसी अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री होने की जानकारी दी थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन में श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की. अब एसओजी इन सभी 67 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड जब्त कर अनुसंधान में जुटी है. एसओजी ने दस्तावेजों के साथ ही डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं.

डीआईजी, एसओजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एसओजी की पांच टीमें कर रही छापेमारी : एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि पीटीआई भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री की शिकायतें मिलने के बाद करीब 300 लोगों के खिलाफ पांच अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. जांच के दौरान सामने आया कि श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्रियां जारी की गई हैं. इस भर्ती में 67 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री दी है.

इनमें से 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरते समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री होने की जानकारी दी है, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्होंने बहानेबाजी कर श्रीसत्यसाईं विश्वविद्यालय की डिग्री पेश की. इसी कड़ी में एसओजी की पांच टीमों ने यूनिवर्सिटी कैंपस, उसके सीए के ऑफिस, निवास स्थान और अन्य परिसरों पर छापेमारी की है.