PTI Recruitment : फर्जी डिग्री से नौकरी, भोपाल और सीहोर में पांच ठिकानों पर एसओजी की छापेमारी
सत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री से 67 अभ्यर्थियों का पीटीआई भर्ती-2022 में हुआ चयन.
Published : January 22, 2026 at 4:30 PM IST
जयपुर: शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने मध्यप्रदेश के भोपाल और सीहोर में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है. जहां श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी के कैंपस सहित पांच ठिकानों पर एसओजी ने बुधवार को छापेमारी और सर्च की कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई आज गुरुवार को भी जारी है. अब एसओजी की टीम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर उनका परीक्षण करेगी.
पीटीआई भर्ती-2022 में 67 चयनित अभ्यर्थियों के पास सत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली हैं. इनमें से 40 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं. जिन्होंने आवेदन फॉर्म में किसी अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री होने की जानकारी दी थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन में श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की. अब एसओजी इन सभी 67 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड जब्त कर अनुसंधान में जुटी है. एसओजी ने दस्तावेजों के साथ ही डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं.
एसओजी की पांच टीमें कर रही छापेमारी : एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि पीटीआई भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री की शिकायतें मिलने के बाद करीब 300 लोगों के खिलाफ पांच अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. जांच के दौरान सामने आया कि श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्रियां जारी की गई हैं. इस भर्ती में 67 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री दी है.
इनमें से 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरते समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री होने की जानकारी दी है, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्होंने बहानेबाजी कर श्रीसत्यसाईं विश्वविद्यालय की डिग्री पेश की. इसी कड़ी में एसओजी की पांच टीमों ने यूनिवर्सिटी कैंपस, उसके सीए के ऑफिस, निवास स्थान और अन्य परिसरों पर छापेमारी की है.
फॉरेंसिक और अकाउंटिंग के विशेषज्ञ भी टीम में : उन्होंने बताया कि बीपीएड की फर्जी डिग्रियों की जांच की कड़ी में सभी यूनिवर्सिटी से उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन सत्यसाईं यूनिवर्सिटी ने जो दस्तावेज दिए. उनमें काफी हेराफेरी सामने आई हैं. ऐसे में फोरेंसिक अकाउंटिंग की एक स्पेशलिस्ट फर्म को हायर कर उनके विशेषज्ञों को साथ लेकर एसओजी की टीम मध्यप्रदेश गई है. इसमें फोरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. यह टीम यूनिवर्सिटी का डाटा खंगाल रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के एडमिशन, फीस, परीक्षा का आंकड़ा भी खंगाला जा रहा है.
दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त : उन्होंने बताया कि एसओजी ने जयपुर कोर्ट से सर्च वारंट लेकर कार्रवाई की है. एसओजी की टीम में करीब 40 सदस्य शामिल हैं. यह टीम भोपाल और सीहोर पहुंची. स्थानीय पुलिस की मदद से टीम को पांच ग्रुप में बांटा गया. इन टीमों ने सीहोर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस, भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित कपूर हाउस, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सीए के निवास, ऑफिस और गांधी नगर स्थित आरकेडीए में छापेमारी की है. एसओजी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं. अब इनका परीक्षण किया जाएगा.
पीटीआई भर्ती में ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा :
- बीपीएड कोर्स में प्रवेश अधिकृत एजेंसी द्वारा करवाई जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया से होता है.
- जांच में सामने आया है कि कई बीपीएड कॉलेज ने बिना काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाए ही प्रवेश दिया है.
- कई कॉलेजों में बिना मान्यता बीपीएड कोर्स का संचालन करने के मामले भी सामने आए हैं.
- बीपीएड कोर्स में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक लाना जरूरी है.
- कई कॉलेजों ने बिना काउंसलिंग के ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया.
- इसके साथ ही बड़ी संख्या में बैक डेट में भी डिग्रियां जारी होने का खुलासा भी जांच में हुआ है.
दो यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, बाकि की जांच जारी :
- कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें अभ्यर्थी कभी कॉलेज गया ही नहीं और उसे डिग्री जारी कर दी गई.
- पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है.
- राजगढ़ (चूरू) की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी ने भी फर्जी डिग्री जारी की.
- इन दोनों यूनिवर्सिटी की मान्यता संबंधित सरकार ने रद्द कर दी है.
- इस भर्ती में करीब 300 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
- इस भर्ती में अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की जांच एसओजी कर रही है.