खेतों की सेहत के लिए खतरा नकली डीएपी, पैकिंग ऐसी कि कोई भी धोखा खा जाए, ऐसे पहचानें असली खाद

नकली डीएपी पकड़े जाने के बाद कृषि विभाग ने अपने अभियान को तेज कर दिया है. साथ ही किसानों को आगाह भी किया है.

Tractor in the fields
खेतों में ट्रैक्टर (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर: खेतों में रबी फसलों की बुवाई का सीजन शुरू होते ही बाजार में खाद की मांग बढ़ गई है. ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं. असली जैसी पैकेजिंग, कम दाम और भरोसेमंद ब्रांड के नाम का सहारा लेकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है. हाल ही में भरतपुर और आसपास के इलाकों में डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) के नाम पर नकली खाद बिक्री का मामला सामने आया है. ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक दुकान से 100 कट्टे नकली डीएपी जब्त किए हैं, जो अगर खेतों में पहुंच जाते, तो दर्जनों किसानों की फसलें बर्बाद हो जातीं. अब विभाग जिलेभर में ऐसे नकली खाद विक्रेताओं की सरगर्मी से तलाश कर रहा है.

कैसे बनता है नकली डीएपी: नकली डीएपी बनाने का नेटवर्क संगठित और शातिर है. इसमें असली ब्रांडों के नाम का दुरुपयोग किया जाता है. असली कंपनियों के खाली बैग खरीदे जाते हैं या फर्जी बैग प्रिंट कराए जाते हैं. उनमें सस्ता और बेअसर मिश्रण, जैसे मिट्टी, राख, या सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) भर दिया जाता है. ऊपर से नकली सील लगाकर उसे बाजार में थोड़े सस्ते दाम में बेचा जाता है. किसानों को यह माल असली जैसा ही दिखता है. इससे किसान झांसे में आ जाते हैं.

असली और नकली खाद में ये है अंतर (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: रबी फसल की बुवाई के लिए उर्वरक का टोटा, किसानों को नहीं मिल रहा डीएपी - fertilizer shortage in bharatpur

असली पैकिंग, नकली खाद: हाल ही में कृषि विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में कार्रवाई की. संयुक्त निदेशक कृषि सुरेश गुप्ता ने बताया कि टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां रखे 100 कट्टे संदिग्ध लगे. पहली नजर में ही साफ हो गया कि यह डीएपी असली नहीं है. जानीमानी कंपनी के नाम पर सफेद रंग के कट्टे इस्तेमाल किए गए थे, जबकि असली डीएपी नीले-ग्रे बैग में आती है. जांच में पता चला कि असली कंपनी के बैग इकट्ठा कर उनमें मिलावटी या घटिया उर्वरक भरा गया था. ऊपर से उसी डिजाइन की सील भी लगी थी. विभाग ने दुकान को सील कर दिया. दुकानदार मौके से फरार हो गया. जब्त कट्टों को क्रय-विक्रय समिति, भरतपुर के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

पढ़ें: भादरा में डीएपी खाद वितरण में हंगामा, टोकन लेने पहुंचे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज

फसल से लेकर मिट्टी तक असर: सुरेश गुप्ता ने बताया कि असली डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है, जो पौधे के विकास के लिए जरूरी है. नकली खाद में यह संतुलन पूरी तरह बिगड़ा होता है. कभी बहुत कम, कभी कुछ और ही पदार्थ. ऐसे में फसल को पोषण नहीं मिल पाता. नकली खाद के इस्तेमाल से पौधों की जड़ कमजोर हो जाती हैं, जिससे पौधे आसानी से गिर जाते हैं. पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पौधा जल्दी सूख जाता है. मिट्टी में हानिकारक रासायनिक तत्वों का जमाव होने लगता है. अगले सीजन की फसल पर भी असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता घट जाती है. किसान को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ समय और मेहनत का भी नुकसान होता है.

पढ़ें: डीएपी की किल्लत: अनूपगढ़ धान मंडी में तड़के से लंबी कतारें और आपस में उलझे किसान

50 हेक्टेयर जमीन की पैदावार बची: संयुक्त निदेशक गुप्ता ने बताया कि भरतपुर में जब्त किए गए 100 कट्टे अगर खेतों में पहुंच जाते, तो लगभग 50 हेक्टेयर जमीन की फसल प्रभावित होती. उन्होंने बताया कि हमारी त्वरित कार्रवाई से इतना क्षेत्र नुकसान से बच गया. यह सिर्फ एक जगह का मामला है. हम पुलिस की सहायता से इसके नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही विभाग अब यह पता लगा रहा है कि कहीं अन्य दुकानों या गोदामों में भी इसी तरह की नकली डीएपी तो नहीं रखी गई.

असली और नकली डीएपी: कृषि विभाग ने ऑनलाइन अपनी रजिस्टर्ड दुकानों की सूची दे रखी है, किसान उन्हीं दुकानों से खाद खरीदें. असली डीएपी पर होलोग्राम, बैच नंबर और निर्माण तिथि साफ लिखी होती है. नकली पैकिंग का रंग हल्का या फीका होता है. असली डीएपी के दाने एक समान और स्लेटी रंग के होते हैं. अगर खाद में गंध या पाउडर जैसा पन दिखे तो सावधान रहें. हमेशा बिल लेकर ही खरीदें.

विभाग का सतर्कता अभियान: संयुक्त निदेशक गुप्ता ने बताया कि हर साल बुवाई से पहले पूरे राजस्थान में बीज, उर्वरक और कीटनाशक के नमूने जांचे जाते हैं. भरतपुर में भी यह अभियान जारी है. गुप्ता ने बताया कि हमारे पास आई-एफएमएस पोर्टल है, जिसमें जिले के हर उर्वरक विक्रेता का डेटा उपलब्ध है. उसके पास कितना डीएपी, यूरिया या एनपीके है, कितना बिक चुका है और कितना बचा है. यह जानकारी किसानों और अधिकारियों दोनों के लिए खुली है. विभाग रोजाना इस डेटा को सोशल मीडिया और पीआरओ ग्रुप्स में साझा करता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

