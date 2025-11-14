Bihar Election Results 2025

बाराबंकी में दो गोदामों पर छापेमारी; नकली डीएपी बनाने का राॅ मैटेरियल बरामद, लैब भेजा गया नमूना

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि एफआईआर करने की कार्यवाही की जा रही है.

बाराबंकी में दो गोदामों पर छापेमारी
बाराबंकी में दो गोदामों पर छापेमारी (Photo credit: District Agriculture Administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 8:26 PM IST

Choose ETV Bharat

बाराबंकी : जिले में अवैध रूप से संचालित हो रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. कृषि विभाग को मिले इनपुट पर शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी और तहसीलदार समेत तमाम अधिकारियों की टीम ने दो गोदामों में छापेमारी की. गोदाम के अंदर के हालात देखकर टीम हैरान रह गई.

जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि पैगम्बरपुर में बने एक गोदाम में कुछ अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस सूचना पर शुक्रवार को कृषि अधिकारी राजितराम, तहसीलदार कविता सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ कुमार और कृषि रक्षा अधिकारी और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधान के साथ गोदाम में छापेमारी की.

उन्होंने बताया कि गोदाम खुलवाया गया है, जिसमें पाया गया कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसमें नकली पोटाश और नकली डीएपी बनाने का काम किया जा रहा है. मौके पर कोई नकली सामान नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है, उसमें राॅ मैटेरियल जिप्सम कालाजार की 430 बोरी, 189 बोरी लाल पाउडर, फास्फेटिक रिच ऑर्गेनिक खाद की 21 बोरियां, ड्राइड पोटाश की 17 खाली बोरियां, एक मिक्सर मशीन, बोरियां सिलने के लिए धागे, कुछ प्लेन बोरियां, लाल कलर का लूज पाउडर जैसे तमाम राॅ मैटेरियल बरामद किया गया है.

उन्होंने बताया कि टीम ने होलसेल के गोदाम को खुलवाया गया है. इस दौरान तलवार जिंक के 250 बैग, फसल बलवान की 110 बैग (5 केजी), मोनो जिंक के 140 बैग, रामबाण सुपर की 115 बोरी और क्रिफ्को डीएपी की 126 बोरी, 20 बी 013 सरदार की 100 बोरी, 20 बी 013 इंडोरमा की 45 बोरी बरामद हुई हैं.

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस बाबत टीम ने संचालक से अभिलेख और बिल बाउचर तलब किये तो वह कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सके. उन्होंने बताया कि सभी मैटेरियल संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, जिनका नमूना लेकर टेस्ट के लिए लैब भेजा जा रहा है. दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है. मामले में फाइल तैयार कर एफआईआर करने की कार्यवाही की जा रही है.

