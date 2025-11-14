ETV Bharat / state

बाराबंकी में दो गोदामों पर छापेमारी; नकली डीएपी बनाने का राॅ मैटेरियल बरामद, लैब भेजा गया नमूना

बाराबंकी : जिले में अवैध रूप से संचालित हो रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. कृषि विभाग को मिले इनपुट पर शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी और तहसीलदार समेत तमाम अधिकारियों की टीम ने दो गोदामों में छापेमारी की. गोदाम के अंदर के हालात देखकर टीम हैरान रह गई.





जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि पैगम्बरपुर में बने एक गोदाम में कुछ अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस सूचना पर शुक्रवार को कृषि अधिकारी राजितराम, तहसीलदार कविता सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ कुमार और कृषि रक्षा अधिकारी और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधान के साथ गोदाम में छापेमारी की.

उन्होंने बताया कि गोदाम खुलवाया गया है, जिसमें पाया गया कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसमें नकली पोटाश और नकली डीएपी बनाने का काम किया जा रहा है. मौके पर कोई नकली सामान नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है, उसमें राॅ मैटेरियल जिप्सम कालाजार की 430 बोरी, 189 बोरी लाल पाउडर, फास्फेटिक रिच ऑर्गेनिक खाद की 21 बोरियां, ड्राइड पोटाश की 17 खाली बोरियां, एक मिक्सर मशीन, बोरियां सिलने के लिए धागे, कुछ प्लेन बोरियां, लाल कलर का लूज पाउडर जैसे तमाम राॅ मैटेरियल बरामद किया गया है.