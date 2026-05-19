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जींद में फर्जी करेंसी सप्लायर गिरफ्तार, 66 हजार रुपये के नकली नोट बरामद

जींद पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले युवक को गिरफ्तार किया. कोर्ट में पेश कर पुलिस ने युवक को रिमांड पर लिया है.

Fake Currency Supplier Arrested in Jind
Fake Currency Supplier Arrested in Jind (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 12:38 PM IST

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जींद: सीआईए स्टाफ सफीदों की टीम ने बागडू कलां गांव के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 66 हजार रुपये के भारतीय करेंसी के नकली नोट बरामद किए हैं. आरोपी ने बताया कि युवक नकली नोटों की सप्लाई करने के लिए गांव बागडू कलां आया था. सदर थाना सफीदों पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया. जहां से आरोपी को अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमाडं पर भेजा.

जींद में नकली नोट सप्लायर गिरफ्तार: सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव बागडू कलां से सरफाबाद जाने वाली सड़क पर संदिग्ध युवक ग्रे रंग का लोअर तथा आधी बाजू की टी-शर्ट पहने खड़ा है. जो कहीं जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहा है. पुलिस पार्टी जब मौके पर पहुंची, तो युवक भागने लगा. पुलिस कर्मियों ने पीछा कर युवक को काबू कर लिया. पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से साढ़े 66 हजार रुपये बरामद हुए.

आरोपी से नकली नोट बरामद: पुलिस जांच में सभी फर्जी मिले. नोट पांच सौ-पांच सौ के थे. नोट देखने में हूबहू असली की तरह दिखाई दे रहे थे. नोटों में प्रयोग किया कागज मोटा था. पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव सांघी रोहतक निवासी रितेश उर्फ देवा के रूप में हुई. रितेश नोट सप्लाई करने के लिए अपना मामा के गांव बागडू कलां आ रहा था. सदर थाना सफीदों पुलिस ने रितेश को अदालत से दो दिन के रिमांड पर लिया है.

पुलिस रिमांड पर आरोपी: सीआईए सफीदों प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से ये पूछने की कोशिश करेगी कि नकली नोट कहां से आए थे, कौन-कौन लोग नकली नोटों के कारोबार से जुड़े हैं, नोटो को कहां तैयार किया जाता है.

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