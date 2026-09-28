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बिहार में भारी मात्रा में जाली नोट बरामद, STF ने 6 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में STF ने 71 हजार 200 रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं. पुलिस ने 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-विवेक कुमार

Fake Currency Racket Busted In Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में जाली नोट रैकेट का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 2:19 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में जाली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में 71 हजार 200 रुपये की जाली भारतीय करेंसी के साथ 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा "भारतीय मनोरंजन बैंक" लिखे नकली नोट भी बरामद किए गए है.

जाली नोट की होनी थी डिलीवरी

इस कार्रवाई की जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी. एसपी कार्यालय की ओर से बताया गया कि 27 सितंबर की रात मोतीपुर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि जाली नोटों की बड़ी खेप की डिलीवरी होने वाली है.

इन 6 धंधेबाजों की गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी की गई. इस दौरान मो. साबिर, सुरेश राय, कृष्णा पटेल, राहुल सिंह, साधु साहनी और बीरेन्द्र पासवान को पकड़ा गया, जिनके पास से 71,200 रुपये के जाली नोट बरामद हुए. इसके अलावा भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा नकली नोट भी बरामद किया गया है.

Fake Currency Racket Busted In Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

एक लाख से अधिक नकली नोट बरामद

नकली नोटों में 500 रुपये के 1,311 नोट, 200 रुपये के 1,184 नोट और 100 रुपये के 1,153 नोट शामिल हैं. इन नोटों की कुल अंकित राशि 1,07,600 रुपये है. पुलिस ने इस कार्रवाई में एक चार पहिया वाहन और छह मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

धोखाधड़ी का संदेह

पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों और जाली नोटों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाया जा रहा है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन मनोरंजन बैंक वाले नोटों का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने या धोखाधड़ी के लिए किया जाना था या नहीं.

कहां खपाने की थी योजना?

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि जाली नोटों की खेप कहां से लाई गई थी और इसे मुजफ्फरपुर व आसपास के इलाकों में कहां-कहां खपाने की योजना थी. जांच के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.

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