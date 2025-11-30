ETV Bharat / state

Fake Currency Racket : नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 44 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार कर जाली भारतीय मुद्रा के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. आरोपी बाजार क्षेत्र में 500 रुपये के नकली नोट खपाने की फिराक में थे. मुखबिर की सूचना पर तुरंत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से कुल 88 जाली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल राशि 44 हजार रुपये है. यह पूरी कार्रवाई ASI कालूराम और थाना अधिकारी ईश्वर जांगिड़ के नेतृत्व में की गई.

बांडा कॉलोनी थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस टीम 29 नवंबर को सरकारी नर्सरी, चक 5 LSM बांडा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, तभी दोनों संदिग्ध युवक दिखाई दिए. तलाशी लेने पर हरविन्द्र सिंह उर्फ ताड़ी (26 वर्ष) के पास से 500 रुपये के 42 नकली नोट और चन्द्रभान (33 वर्ष) के पास से 46 जाली नोट मिले. पकड़े गए दोनों युवक गांव बांडा, चक 5 LSM के रहने वाले बताए जा रहे हैं. खास बात यह है कि हरविन्द्र सिंह एनडीपीएस का टॉप-10 वांछित अपराधी है और पिछले करीब 7 माह से फरार चल रहा था.