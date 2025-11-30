ETV Bharat / state

Fake Currency Racket : नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 44 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार

अनूपगढ़ पुलिस ने 44 हजार रुपये के फेक करेंसी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जाली नोटों सहित दो गिरफ्तार
जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार (ETV Bharat Sri Ganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार कर जाली भारतीय मुद्रा के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. आरोपी बाजार क्षेत्र में 500 रुपये के नकली नोट खपाने की फिराक में थे. मुखबिर की सूचना पर तुरंत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से कुल 88 जाली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल राशि 44 हजार रुपये है. यह पूरी कार्रवाई ASI कालूराम और थाना अधिकारी ईश्वर जांगिड़ के नेतृत्व में की गई.

बांडा कॉलोनी थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस टीम 29 नवंबर को सरकारी नर्सरी, चक 5 LSM बांडा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, तभी दोनों संदिग्ध युवक दिखाई दिए. तलाशी लेने पर हरविन्द्र सिंह उर्फ ताड़ी (26 वर्ष) के पास से 500 रुपये के 42 नकली नोट और चन्द्रभान (33 वर्ष) के पास से 46 जाली नोट मिले. पकड़े गए दोनों युवक गांव बांडा, चक 5 LSM के रहने वाले बताए जा रहे हैं. खास बात यह है कि हरविन्द्र सिंह एनडीपीएस का टॉप-10 वांछित अपराधी है और पिछले करीब 7 माह से फरार चल रहा था.

पढ़ें. फेक करेंसी तैयार कर मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना दंपती गिरफ्तार

जाली नोटों की जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि बरामद नोटों में भारतीय मुद्रा पर दिखने वाला हरा सुरक्षा तार मौजूद नहीं था. इसके अलावा खाली स्पेस में 500 रुपये का मार्क भी प्रिंटेड था, जो असली नोटों से मेल नहीं खाता. पुलिस अनुसार दोनों आरोपी इन नकली नोटों को बाजार में असली चलन के रूप में खर्च करने की योजना बना रहे थे. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर जाली नोटों की सप्लाई चेन, इनके नेटवर्क और संभावित अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है.

TAGGED:

FAKE CURRENCY RACKET BUSTED
FAKE CURRENCY RACKET IN ANUPGARH
अनूपगढ़ में नकली नोट
TWO ARRESTED WITH FAKE NOTES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.