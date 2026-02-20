ETV Bharat / state

जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़: तीन आरोपी गिरफ्तार, 500-500 रुपए के 103 नोट बरामद

झालावाड़: जिले के मनोहर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जाली नोट गिरोह के तीन बदमाशों को धर दबोचा. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 500-500 रुपए के करीब 103 जाली नोट बरामद किए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में एसपी अमित कुमार ने बताया कि राजस्थान में जाली मुद्रा के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश मिले हैं. इसी क्रम में मनोहरथाना थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम दांगीपुरा मोड़ पर मुस्तैदी से नाकाबंदी कर रही थी. इसी बीच अकलेरा रोड से बाइक पर सवार तीन संदिग्ध युवकों को देख पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया. पुलिस को देख तीनों युवक ने भागने की कोशिश की और बाइक घुमा फरार होने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही डिटेन कर लिया.