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नकली नोट बनाने व सप्लाई मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार, ये वेबसीरीज देख आया था आइडिया

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर : जिले की पुलिस साइबर सेल और विशेष टीम ने नकली नोट बनाने व सप्लाई करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस दो आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपियों ने एक वेबसीरीज से नोट बनाने और सप्लाई का आइडिया लिया था.