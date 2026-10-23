नकली नोट बनाने व सप्लाई मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार, ये वेबसीरीज देख आया था आइडिया
मास्टरमाइंड रवि मिश्रा के गुरु आनंद राजपूत ने यूट्यूब और फोटोशॉप के माध्यम से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था.
Published : October 23, 2026 at 7:27 PM IST
डूंगरपुर : जिले की पुलिस साइबर सेल और विशेष टीम ने नकली नोट बनाने व सप्लाई करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस दो आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपियों ने एक वेबसीरीज से नोट बनाने और सप्लाई का आइडिया लिया था.
जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गत 30 सितम्बर को रामसागडा थाना क्षेत्र के माड़ा स्कूल ग्राउंड से भावेश खटीक और नयन जोशी को 500-500 के 495500 रुपए मूल्य के जाली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों से पूछताछ के बाद यूपी निवासी रवि मिश्रा का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया. इधर पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य मास्टरमाइंड रवि कुमार मिश्रा डूंगरपुर से फरार हो गया था.
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जिला पुलिस की टीम ने लगातार लोकेशन बदल रहे रवि मिश्रा का 1300 किलोमीटर तक 3 दिनों तक पीछा कर उसे लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड रवि मिश्रा से उसके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की. पूछताछ और साइबर सेल के तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस टीमों को अलग-अलग राज्यों में भेजा गया. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने अम्बाला, हरियाणा निवासी आनंद राजपूत को गिरफ्तार किया. आनंद ने रवि मिश्रा को अलीबाबा से कागज मंगवाकर नोट बनाने का ज्ञान दिया था.
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एसपी ने बताया कि टेलीग्राम पर 'अंकित पेपर सेलर' चैनल चलाकर जाली नोट बनाने के लिए कागज उपलब्ध करवाने वाले कानपुर निवासी आरिफ मोहम्मद उर्फ अंकित को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही एक अन्य टीम ने मास्टरमाइंड को 500-500 के नोटों की पीएसडी फाइलें भेजने वाले आरोपी छत्तीसगढ़ निवासी तरुण मालेकर को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को वेब सीरीज 'फर्जी' देखकर जाली भारतीय मुद्रा बनाने का आइडिया आया था. मास्टरमाइंड रवि के गुरु आनंद राजपूत ने यूट्यूब और फोटोशॉप के माध्यम से नकली नोट छापने का तरीका सीखा और चीनी ऑनलाइन कंपनी 'अलीबाबा' से विशेष कागज मंगवाता था.
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