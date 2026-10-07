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दिल्ली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 10.50 लाख के जाली नोटों के साथ चार गिरफ्तार

नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नकली नोटों की छपाई, सप्लाई और प्रसार से जुड़े कथित सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 10.50 लाख रुपये मूल्य के नकली 500 रुपये के नोट बरामद किए हैं. इसके अतिरिक्त दो कलर प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोट गिनने की मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग सामग्री व अन्य सामान बरामद किया गया है.