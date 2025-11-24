ETV Bharat / state

बाजार में चला दिए 50 लाख के नकली नोट, टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में नकली करेंसी का धंधा

टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की आड़ में नकली करेंसी का धंधा ( Etv Bharat )

खंडवा : टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के नाम पर चल रहे नकली नोटों के अवैध कारोबार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है. ये नेटवर्क भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों तक फैला हुआ था. इस फर्जी करेंसी मामले में 2 आरोपियों के साथ सस्पेंडेड डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिक नवलखे भी शामिल था. आरोप है कि डॉक्टर की टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की आड़ में ही नकली नोटों का अवैध कारोबार चल रहा था. पेठिया में मदरसे से मिले 19.78 लाख के नकली नोटों के मामले में डॉ. नवलखे का नाम सामने आया था. पुलिस ने नकली नोटों की छपाई करने वाले मास्टर माइंड डॉ. प्रतिक नवलखे और उसके साथी व्यवसायी गोपाल उर्फ राहुल और शिक्षक दिनेश गोरे को गिरफ्तार किया है. पुलिस का अनुमान है कि आरोपियों ने अब तक 45 से 50 लाख के नकली नोट बाजार में चला दिए हैं. जानकारी देते एएसपी (Etv Bharat) नकली नोटों का मास्टर माइंड है डॉक्टर एएसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया, '' नकली नोट कांड का मास्टर माइंड आरोपी प्रतीक पिता सुरेश नवलखे (43) निवासी बुरहानपुर और उसके साथी गोपाल पंवार (35) साल निवासी हरदा और शिक्षक दिनेश गोरे (43) निवासी धारणी को गोकुल धाम सोसायटी में मकान नंबर 1-608 से गिरफ्तार किया गया है. प्रतिक से 7 मोबाइल, एक लेपटॉप, 15 चेकबुक और गोपाल से एक ड्रायर मशीन, दो मोबाइल जब्त किए गए हैं. जुबैर के पकड़े जाने के बाद सामने आया था डॉक्टर का नाम