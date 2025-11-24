बाजार में चला दिए 50 लाख के नकली नोट, टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में नकली करेंसी का धंधा
टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में चल रहा था फर्जी करेंसी नेटवर्क, निलंबित डॉक्टर सहित तीन आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 12:32 PM IST
खंडवा : टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के नाम पर चल रहे नकली नोटों के अवैध कारोबार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है. ये नेटवर्क भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों तक फैला हुआ था. इस फर्जी करेंसी मामले में 2 आरोपियों के साथ सस्पेंडेड डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिक नवलखे भी शामिल था. आरोप है कि डॉक्टर की टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की आड़ में ही नकली नोटों का अवैध कारोबार चल रहा था. पेठिया में मदरसे से मिले 19.78 लाख के नकली नोटों के मामले में डॉ. नवलखे का नाम सामने आया था.
पुलिस ने नकली नोटों की छपाई करने वाले मास्टर माइंड डॉ. प्रतिक नवलखे और उसके साथी व्यवसायी गोपाल उर्फ राहुल और शिक्षक दिनेश गोरे को गिरफ्तार किया है. पुलिस का अनुमान है कि आरोपियों ने अब तक 45 से 50 लाख के नकली नोट बाजार में चला दिए हैं.
नकली नोटों का मास्टर माइंड है डॉक्टर
एएसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया, '' नकली नोट कांड का मास्टर माइंड आरोपी प्रतीक पिता सुरेश नवलखे (43) निवासी बुरहानपुर और उसके साथी गोपाल पंवार (35) साल निवासी हरदा और शिक्षक दिनेश गोरे (43) निवासी धारणी को गोकुल धाम सोसायटी में मकान नंबर 1-608 से गिरफ्तार किया गया है. प्रतिक से 7 मोबाइल, एक लेपटॉप, 15 चेकबुक और गोपाल से एक ड्रायर मशीन, दो मोबाइल जब्त किए गए हैं.
जुबैर के पकड़े जाने के बाद सामने आया था डॉक्टर का नाम
पुलिस के मुताबिक मालेगांव में अपने साथी जुबेर के पकड़े जाने के बाद प्रतीक नवलखे इंदौर गया. यहां से भोपाल पहुंचकर उसने प्रिंटर व कम्प्यूटर सिस्टम को पास ही एक नाले में फेंक दिया था. इसके बाद तीनों अलग हो गए. नवलखे अपनी महिला मित्र के साथ बद्रीनाथ चला गया. वहीं गोपाल और दिनेश भी अपनी प्रेमिकाओं के साथ धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे.
साइबर सेल की नजर से नहीं बच सके आरोपी
मामला ठंडा होने पर तीनों फिर से भोपाल आए. इधर नजर गढ़ाए बैठी पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया. तीनों तक पहुंचने में सायबर सेल ने अहम भूमिका निभाई. इस कार्रवाई में पदमनगर थाना निरीक्षक प्रभारी प्रवीण आर्य, जावर टीआइ श्याम सिंह भादले और एसआइ राजेंद्र राठौर सहित अन्य की अहम भूमिका रही.
मदरसे में मिले थे 19.78 लाख के नकली नोट
इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ तब हुआ जब ग्राम पेठिया में मस्जिद के इमाम जुबेर अंसारी के मदरसे से 2 नवंबर को 19.78 लाख रुपए के नकली नोट मिले थे. जांच में मास्टर माइंड बुरहानपुर के निलंबित सरकारी डॉक्टर प्रतिक नवलखे का नाम सामने आया था. इसके बाद से ही पुलिस नवलखे की तलाश कर रही थी.